Microids continue son expansion avec la création de sa structure de distribution L'éditeur français de jeu vidéo distribuera désormais directement ses titres en France à partir de 2021

Microids s'est donné pour mission de renforcer sa stratégie d'expansion et de développement. Cette volonté s'exprime aujourd'hui par la création d'une toute nouvelle structure de distribution intitulée Microids Distribution France, qui permettra à l'éditeur français de travailler directement avec les différents acteurs du réseau de distribution français.

Historiquement connu pour ses jeux d'aventures, l'éditeur a su diversifier son catalogue pour l'articuler autour de 4 axes : les jeux d'aventures, les jeux de courses, le rétrogaming et les jeux issus de licences fortes. Microids propose d'ailleurs cette année un de ses line-up les plus conséquents historiquement, comptant notamment les sorties des jeux Astérix & Obélix XXL Romastered, XIII, Qui Veut Gagner des Millions, Fort Boyard, Les Tuniques Bleues : Nord & Sud ou encore de trois classiques de la licence Oddworld. Ce renforcement de sa ligne éditoriale s'illustre également avec le lancement cette année de la gamme My Universe, permettant aux enfants de se projeter dans leur vie rêvée d'adulte, ainsi qu'avec la signature de futurs jeux comme Tintin ou Les Schtroumpfs.

Et avec une croissance moyenne de plus de 50% par an depuis 4 ans, l'éditeur français marque un tournant dans son expansion en annonçant aujourd'hui la création d'une toute nouvelle structure : Microids Distribution France.

Cette dernière permettra à Microids de couvrir prochainement la distribution des produits de son catalogue directement avec l'ensemble des réseaux de distribution français : grossistes, détaillants, spécialistes, etc. Par ailleurs, cette nouvelle structure ne se limitera pas qu'à la distribution des jeux Microids puisqu'elle distribuera également les jeux de ses partenaires mais aussi les produits de la société Plastoy, spécialiste des figurines sous licence.

Une équipe dédiée pour soutenir cette filiale

Cette stratégie d'expansion se fera grâce à la création d'une équipe dédiée. Destinée à gérer la distribution directe des produits en France, ainsi qu'à accompagner les actuels et futurs partenaires, la partie commerciale de cette structure sera sous la responsabilité de Catherine Martin, qui mettra en avant son savoir-faire afin d'assurer la mise en place et la sortie de l'ensemble des produits culturels dans les meilleures conditions possibles.

Après plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, Catherine Martin a récemment rejoint les équipes de Microids en tant que Directrice Commerciale des pays francophones et déclare :

C'est une formidable aventure qui commence ! Cette nouvelle entité va nous permettre, en travaillant main dans la main avec l'ensemble des enseignes partenaires, de nous attaquer à de nouveaux défis et d'étendre l'horizon des activités de Microids."

En décidant d'intégrer la distribution en propre au sein de son entité, Microids souhaite une fois de plus démontrer son autonomie, ses capacités et son expertise au sein du secteur !

Nous sommes fiers de faire croître davantage notre activité. Microids continue de démontrer sa capacité à se démarquer et à s'adapter aux besoins du marché et de ses produits.",

déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.

"La création de cette nouvelle structure représente un immense potentiel et offre des perspectives particulièrement intéressantes pour nos titres et ceux de nos partenaires. Nous avons hâte de travailler et développer des projets toujours aussi intéressants et ambitieux à l'avenir et espérons voir de belles opportunités se concrétiser avec Microids Distribution France !"