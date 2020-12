Les annonces de Focus Home Interactive lors de la cérémonie des Game Awards 2020

Les Game Awards récompensent chaque année la créativité de l'industrie vidéoludique. Il s'agit d'un show incontournable visionné par plusieurs millions de joueurs à travers le monde (49 millions en 2019). Pour ces Game Awards 2020, le catalogue Focus a été mis en avant avec 3 annonces exclusives, dont un titre sorti en téléchargement en plein milieu de la cérémonie. Retour sur ces annonces :

Shady Part Of Me

Une aventure émotionnelle unique maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Shady Part of Me du studio Douze-Dixièmes, est une fable émotionnelle et poétique à la direction artistique unique, sublimée par la voix envoûtante d'Hannah Murray (Game of Thrones, Skins). Le jeu est maintenant disponible, découvrez son Trailer de lancement diffusé en exclusivité et pour la première fois lors des Game Awards 2020, et embarquez dans un voyage initiatique et poignant, où une petite fille et son ombre vont apprendre ensemble à surmonter leurs plus profondes émotions.

Hood : Outlaws & Legends

Hood : Outlaws & Legends dévoile sa date de sortie avec un premier trailer gameplay, et lance ses précommandes.

Le jeu de braquage multijoueur en PvPvE de Sumo Digital, arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC ! Les joueurs précommandant le jeu bénéficieront de bonus exclusifs, dont un accès anticipé au jeu à partir du 7 mai - trois jours avant la sortie officielle le 10 mai ! Formez votre bande de hors-la-loi et pillez les trésors d'un gouvernement oppressif dans un monde médiéval sombre et violent. Découvrez des séquences de gameplay intenses dans le Release Date Reveal Trailer.

Evil West

Evil West dévoilé avec un trailer survolté.

Nous sommes heureux d'annoncer Evil West, un jeu d'action à la troisième personne de Flying Wild Hog, jouable en solo ou co-op et situé dans un Far West où se mélangent cowboys et dark fantasy. Découvrez Jesse Rentier et les monstruosités assoiffées de sang qu'il traque dans le trailer d'annonce survolté du jeu. Evil West sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC en 2021.