Novembre 2020 : Rapport NPD Group sur les ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis (digital / physique / VPC) Par Mat Piscatella, analyste du secteur des jeux vidéo pour NPD

Dépenses globales de l'industrie du jeu vidéo

Les dépenses de consommation en consoles, contenu et accessoires de jeux vidéo ont atteint un record de 7,0 milliards de dollars en novembre, soit 35% de plus qu'il y a un an. Les dépenses cumulatives de l'année ont totalisé 44,5 milliards de dollars, soit 22% de plus qu'à la même période en 2019.

The NPD Group - Ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis - novembre 2020Période de référence : du 01/11/2020 au 28/11/2020

Ventes de novembre 2020, en millions de dollars nov-19 nov-20 CHG Ventes totales de jeux vidéo $5 162 $6 973 35% Matériel / hardware de jeux vidéo $897 $1 415 58% Contenu de jeu vidéo (1) $3 974 $5 244 32% Accessoires de jeux vidéo $291 $314 8% Ventes depuis début 2020, en millions de dollars 2019 YTD 2020 YTD CHG Ventes totales de jeux vidéo $36 422 $44 468 22% Matériel / hardware de jeux vidéo $2 959 $3 957 34% Contenu de jeu vidéo (1) $31 772 $38 439 21% Accessoires de jeux vidéo $1 691 $2 071 22%

(1) Jeux complets, DLC / MTX et dépenses d'abonnements sur les consoles, cloud, mobile, portable, PC et VR

Matériel

Les consommateurs ont dépensé un record de 1,4 milliard de dollars en novembre pour de nouvelles consoles de jeux vidéo, soit une augmentation de 58% par rapport à il y a un an. La croissance a été tirée par les lancements des consoles PlayStation 5 et Xbox Series. Les dépenses en consoles de jeux depuis le début de l'année ont atteint 4,0 milliards de dollars, soit 34% de plus qu'il y a un an.

La PlayStation 5 était la plate-forme matérielle la plus vendue en novembre en termes de dépenses de consommation, tandis que Nintendo Switch était en tête du marché en unités vendues.

La PlayStation 5 a réalisé les ventes unitaires et en dollars les plus élevées de l'histoire des Etats-Unis pour une console de jeu vidéo le mois de son lancement. Les records étaient auparavant détenus par la PlayStation 4, qui avait fait ses débuts en novembre 2013.

Nintendo Switch établi un nouveau record en étant la console la plus vendue en unités depuis 24 mois consécutifs.

Pleins feux sur les ventes de jeux complets (hors dépenses après le lancement)

Call of Duty : Black Ops : Cold War était le jeu le plus vendu de novembre et devient instantanément le jeu le plus vendu de 2020 depuis le début de l'année. Call of Duty : Black Ops : Cold War représente le plus gros lancement de 2020. Le titre se classe premier sur les plates-formes PlayStation et Xbox pour le mois de novembre, ainsi que sur l'année complète.

C'est la 13e année consécutive qu'un jeu Call of Duty est classé comme le jeu le plus vendu lors de son mois de sortie.

Assassin's Creed : Valhalla a fait ses débuts en tant que deuxième jeu le plus vendu de novembre et est le septième jeu le plus vendu à ce jour. Assassin's Creed : Valhalla a réalisé les ventes les plus élevées du mois de lancement pour un titre de franchise Assassin's Creed depuis la sortie d'Assassin's Creed III en 2012.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales était le troisième jeu le plus vendu de novembre, tout en se classant deuxième sur les plateformes PlayStation. Les ventes du mois de lancement de Marvel's Spider-Man : Miles Morales sont les deuxièmes plus élevés parmi les jeux de super-héros sur les plates-formes PlayStation de l'histoire des Etats-Unis, derrière seulement les ventes de septembre 2018 de Marvel's Spider-Man.

Just Dance 2021 a fait ses débuts à la 13e place du palmarès des best-sellers de novembre. Les ventes du mois de lancement de Just Dance 2021 étaient les deuxièmes plus élevées de l'histoire de la franchise. Seul Just Dance 3, lancé en octobre 2011, a connu un lancement plus important.

Top 20 des jeux vidéo en novembre 2020

Jeux complets, numériques et physiques, des plates-formes Nintendo eShop, PlayStation, Steam et Xbox pour les éditeurs du Digital Leader Panel, classés sur les ventes en dollars

# Mois -1 Titre Editeur 1 - Call of Duty: Black Ops: Cold War Activision Blizzard (Corp) 2 - Assassin's Creed: Valhalla Ubisoft 3 - Marvel's Spider-Man: Miles Morales Sony (Corp) 4 2 Madden NFL 21 Electronic Arts 5 13 NBA 2K21* Take 2 Interactive (Corp) 6 - Hyrule Warriors: Age of Calamity* Nintendo 7 3 Watch Dogs: Legion Ubisoft 8 7 Animal Crossing: New Horizons Nintendo 9 1 FIFA 21 Electronic Arts 10 - Demon's Souls Sony (Corp) 11 11 Mario Kart 8: Deluxe* Nintendo 12 6 Super Mario 3D All-Stars* Nintendo 13 - Just Dance 2021 Ubisoft 14 20 New Super Mario Bros. U Deluxe* Nintendo 15 26 Luigi's Mansion 3* Nintendo 16 5 Mario Kart Live: Home Circuit Nintendo 17 15 Super Smash Bros. Ultimate* Nintendo 18 14 Marvel's Avengers Square Enix Inc (Corp) 19 24 Mortal Kombat 11 Warner Bros. Interactive 20 12 Ghost of Tsushima Sony (Corp)

* Ventes numériques non incluses

Accessoires

Les dépenses en accessoires ont atteint 314 millions de dollars en novembre 2020, 8% de plus qu'il y a un an. Depuis le début de l'année, les dépenses ont augmenté de 22% pour atteindre un niveau record de 2,1 milliards de dollars.

Le contrôleur sans fil DualSense White de Sony a réalisé les ventes unitaires et en dollars les plus élevées du mois de lancement pour une manette de jeu dans l'histoire des Etats-Unis.