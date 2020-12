Livre : Esport Society - Du loisir de niche à la culture de masse

En à peine plus de deux décennies, l'esport a connu une ascension fulgurante, passant de l'ombre à la lumière. Mais derrière les paillettes et les promesses d'un avenir radieux, l'esport a été le théâtre de profonds changements structurels, en particulier depuis le début des années 2010 et sa reprise en main par les éditeurs de jeux vidéo. Esport Society propose une réflexion sur cette trajectoire suivie depuis plus de vingt ans par l'industrie du sport électronique et dont les enjeux, à la fois économiques et idéologiques, sont colossaux.

A propos de l'auteur

Présent dans l'univers du sport électronique depuis plus de quinze ans, Arnaud Rogerie a publié du contenu sur différents sites spécialisés (EsportsFrance, aAa, O'Gaming.tv), avant de fonder en 2013 le blog participatif "In Esport We Trust", et de publier en 2019 le livre éponyme.

Commander cet ouvrage

Titre : Esport Society - Du loisir de niche à la culture de masse

Auteur : Arnaud Rogerie

Editeur : Arnaud Rogerie

Commander : sur Amazon