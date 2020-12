AG493UCX : AOC présente le premier moniteur Agon en format 32 : 9

AOC annonce l'arrivée sur le marché de son premier moniteur gaming 49'' Agon AG439UCX en format 32 : 9. Offrant la surface d'affichage de deux écrans 27'' QHD, ce moniteur incurvé au design bord à bord sur trois côtés propose aux gamers une sensation d'immersion extrême et des caractéristiques à la hauteur de la série Agon : fréquence de 120 Hz, temps de réponse MPRT d'une milliseconde, DisplayHDR 400 et FreeSync Premium Pro. Sa résolution de 5 120 x 1 440, le mode Picture by Picture, un interrupteur KVM pour naviguer entre plusieurs sources et sa connectique USB-C en feront aussi un outil privilégié pour les créateurs de contenus, YouTubers et autres live streamers.

Dans le plus pur esprit qui a présidé à la création de la gamme Agon, l'AG493UCX réunit tous les atouts pour écraser la compétition. Sa dalle VA de 49''/124 cm, incurvée à 1800R, couvre l'intégralité de la vision périphérique.

Résolument avantagé par rapport aux configurations double écran, où même les châssis d'une extrême finesse tendent à attirer l'attention au centre de l'image, l'AG493UCX offre une surface d'affichage sans rupture pour laisser leur pleine mesure aux jeux. Le format 32 : 9 s'avère particulièrement adapté pour immerger au mieux les fans de simulation, aéronautique comme automobile.

Caractéristiques principales

Résolution 5 120 x 1 440

120 Hz

Temps de réponse : 4 ms GtG et 1 ms MPRT

Contraste statique : 3 000 : 1

Luminosité : 550 nits

Couverture espaces couleur : 121% sRGB, 90% AdobeRGB et 90% DCI-P3

Certification VESA DisplayHDR 400

AMD FreeSync Premium Pro éliminant saccades et déchirements et permettant une faible latence même lorsque le HDR est activé.

Le grand format dans tous ses états

Pour optimiser son affichage, l'utilisateur a la possibilité de partager son écran en activant le mode Picture by Picture pour visualiser côte à côte deux sources indépendantes en format 16 : 9. Dans le cas de l'utilisation simultanée de deux ordinateurs, la présence d'un interrupteur KVM permet de se limiter à un unique combo clavier/souris pour les deux machines - un avantage de taille pour les joueurs avec un ordinateur dédié au live streaming. L'AG493UCX accepte également une connexion USB-C (via DP Alternate mode) et peut délivrer une puissance de 65 W pour recharger un ordinateur portable en cours d'utilisation. Autant de fonctionnalités qui font de ce géant un véritable vecteur de productivité.

L'AG493UCX propose également :

Une ergonomie complète avec réglage de la hauteur sur une course de 100 mm, une inclinaison de -3.5/13.5° et une rotation horizontale de -15.5/15.5° ;

2 haut-parleurs intégrés de 5 W chacun ;

Une connectique riche : 2 x HDMI 2.0, 2 x DP 1.4, un hub USB 3.1 à 3 ports avec entrée USB-C (vidéo et alimentation 65 W) ;

Un compteur FPS et un réticule de visée en surbrillance ;

3 modes utilisateur customisables, et 6 modes en fonction du type de jeu ;

La technologie FlickerFree et un mode Low Blue ;

Un nouveau menu à l'écran ainsi que le nouveau logiciel OSD AOC G-Menu.

L'AOC Agon AG493UCX sera disponible courant décembre 2020 au prix indicatif de 1089 €. Commander sur Amazon.