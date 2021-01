Livre : L'art du pixel : SNES Par Christine Bauer et Robert Banner édité par Third Editions

Bien avant que des polygones en 3D ne se déploient à travers les écrans numériques, et que des voitures de course ne foncent dans les paysages photoréalistes des mondes ouverts d'aujourd'hui, le jeu vidéo était fait de pixels. Certes, les premiers pas étaient quelque peu balbutiants, avec des formes simples, voire abstraites, mais à mesure que la technologie évoluait, de véritables maîtres du pixel sont apparus, à l'origine d'oeuvres d'art intemporelles qui ont atteint leur apogée sur Super Nintendo. Afin de célébrer comme il se doit cette glorieuse époque, nous vous présentons L'Art du pixel : SNES, ouvrage gonflé à bloc d'innombrables captures d'écran, de cartes et d'illustrations nostalgiques, entrecoupées de textes explicatifs qui contextualisent les jeux et genres concernés.

Commander cet ouvrage

Titre : L'art du pixel : SNES

Auteur : Christine Bauer et Robert Banner

Editeur : Third Editions

Commander : sur le site de l'éditeur