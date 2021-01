La réalité virtuelle démystifiée Par Indira Thouvenin et Romain Lelong aux éditions Eyrolles

Rendre la réalité virtuelle accessible à tous

Facile à lire et très illustré, cet ouvrage passionnant fait entrer le lecteur dans le monde incroyable de la réalité virtuelle. On y parlera d'avatars, de théières, de chats virtuels à caresser, de perception, d'interaction, d'immersion, d'intelligence artificielle, de philosophie, d'éthique... Avec une approche simple et pratique, il dresse un panorama étendu de ce domaine en pleine ébullition, en présentant ses origines, son fonctionnement, son matériel, ses secteurs d'activité, ses limites et ses perspectives.

Rédigé par deux auteurs aux parcours complémentaires, l'une issue de l'enseignement et de la recherche, l'autre chef d'entreprise d'une société de réalité virtuelle, ce livre de référence fournit les bases scientifiques et techniques pour maîtriser ce secteur qui entre dans une nouvelle ère de développement. Lisible à plusieurs niveaux, il explique comment répondre aux enjeux économiques et sociétaux de cette technologie qui prend aujourd'hui de multiples formes combinant virtuel et réel.

Les auteurs

Experte en réalité virtuelle, Indira Thouvenin enseigne depuis 20 ans cette discipline à l'UTC (université de technologie de Compiègne), tout en menant en parallèle des travaux de recherche au laboratoire UMR CNRS Heudiasyc. Elle a été présidente de l'AFRV (Association française de réalité virtuelle, augmentée, mixte et d'interaction 3D) durant quatre ans.

Romain Lelong est cofondateur et directeur général de la société Reviatech SAS, spécialisée en réalité virtuelle pour la formation dans l'industrie et très innovante via des collaborations avec des universités et des centres de recherche. Il a en outre enseigné la réalité virtuelle à l'Ecole navale et dans plusieurs autres établissements.

