NeoXperiences : associer le plaisir des activités physiques à celui des jeux vidéo

Le projet NeoXperiences est né de la volonté d'associer le plaisir des activités physiques à l'attractivité des nouvelles technologies."

Boris Courté, NeoXperiences - CEO

Après plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des nouvelles technologies, Boris Courté fonde l'entreprise NeoXperiences en 2018, à proximité de Caen en Normandie, et y développe son produit Neo-One. Une innovation made in France, née du constat simple que les nouvelles technologies et les loisirs numériques tendent à nous isoler les uns des autres et à réduire notre temps d'activité physique.

Pour y remédier, NeoXperiences propose des activités interactives et immersives, situées à mi-chemin entre le sport et le jeu-vidéo. La technologie développée permet de transformer n'importe quel espace en arène de jeu numérique dans laquelle jusqu'à 8 joueurs peuvent vivre ensemble des expériences ludiques et sportives. L'innovation Neo-One développée par NeoXperiences permet de transformer un mur en écran géant, tactile et interactif. Les joueurs sélectionnent un jeu parmi différentes univers et jouent à des jeux vidéos grandeur nature, projetés au mur, à l'aide de ballons ou d'accessoires. Le tout sans casque ni aucun équipement.

Ces aires de jeu interactives peuvent être installées de manière pérenne dans un espace préexistant ou s'intégrer ponctuellement à un dispositif évènementiel grâce à la grande modularité du concept.

Interview de Peggy Parisot, directrice marketing de NeoXperiences

Une raison d'être : Renouveler la pratique de l'activité physique

Selon les recommandations de l'OMS, les jeunes âgés de 11 à 17 ans devraient, en théorie, réaliser une heure de sport par jour. Pour les adultes de 18 à 64 ans, cette recommandation est d'au moins 150 minutes par semaine. Pourtant, selon différentes études publiées, notamment par la revue The Lancet Child & Adolescent Health, la grande majorité de la population est loin de pratiquer ce minimum recommandé.

Autre constat, une étude menée par Santé Publique France en 2019 montre qu'un français passe en moyenne 5h par jour devant un écran. Une hausse de 50% en 10 ans, qui s'accompagne d'une sédentarité accrue. Le cabinet de conseil Deloitte a par ailleurs calculé qu'un français consulte en moyenne son téléphone 2 176 fois au cours de la journée. Le même cabinet précise que 41% des français se tournent vers leur smartphone au beau milieu de la nuit.

Deux problématiques auxquelles NeoXperiences ambitionne d'apporter une réponse grâce à l'association de la pratique de l'activité physique, au plaisir procuré par les loisirs numériques et le jeu-vidéo.

Avec NeoXperiences, les tentations digitales sont converties en une force pour inciter le public à bouger davantage et pratiquer, ensemble, des activités sportives conviviales.

Une innovation s'appuyant sur les dernières technologies du loisir numérique, qui reconnecte les joueurs au réel, apporte du bien-être et actionne des mécanisme ludiques qui stimulent la satisfaction. Neo-One, ce sont des jeux de qualité, une grande variété de contenus et de mécaniques de jeux (coopératifs, compétitifs, éducatifs …), et une variété d'univers qui s'adressent à toutes les générations.