Les revenus des jeux et des médias interactifs ont augmenté de 12% pour atteindre 139,9 milliards de dollars en 2020

SuperData, une société de Nielsen, a publié son rapport sur le bilan de l'année 2020 axé sur la santé des jeux vidéo et du marché des médias interactifs, l'impact du Covid-19 sur les jeux et les marques, et les tendances probables des jeux en 2021.

Dans l'ensemble, les jeux vidéo à eux seuls ont rapporté 126,6 milliards de dollars en 2020, en hausse de 12% d'une année sur l'autre au cours d'une année où le public a été contraint de rester à la maison et d'interagir à distance. Voici les principales conclusions de SuperData :

Les jeux gratuits ont continué de générer la grande majorité des revenus des jeux vidéo (78%), les marchés asiatiques représentant 59% des revenus des jeux gratuits. Les jeux mobiles hardcore ont continué d'attirer les joueurs d'Asie. Honor of Kings et Peacekeeper Elite, les deux titres de Tencent, ont généré chacun plus de 2 milliards de dollars au cours de l'année.

Le marché mobile a connu une croissance de 10% en 2020 et représentait 58% du marché total des jeux vidéo. Malgré les confinements et la réduction des déplacements, les revenus mobiles sont restés stables car la majorité des joueurs mobiles (62% aux Etats-Unis) utilisent déjà les appareils mobiles comme plate-forme de jeu principale.

Roblox était le troisième jeu vidéo le plus rentable de 2020 et a dépassé Fortnite grâce à une forte croissance mobile. Les revenus mobiles de Roblox ont augmenté à mesure que la plate-forme de création de jeux est devenue un réseau social de choix pour les jeunes joueurs. Bien que Fortnite ait toujours gagné plus d'un milliard de dollars en 2020, il a dû faire face à une concurrence féroce de la part de jeux comme Roblox ou Call of Duty : Warzone.

Les revenus des jeux premium ont augmenté de 28% d'une année sur l'autre, dépassant la croissance du marché du free-to-play (9%). L'Amérique du Nord et l'Europe ont représenté ensemble 84% de l'ensemble des revenus des jeux premium. Etant donné que le Covid-19 a lourdement affecté ces régions, les dépenses en contenu premium ont bondi. Le jeu de simulation de vie Animal Crossing : New Horizons est devenu l'un des plus grands succès de 2020, battant le record de téléchargements sur console pour un lancement premium.

Le marché plus large des médias interactifs s'est également développé sur plusieurs fronts en 2020 :

Le marché audiovisuel du jeu vidéo (Gaming video content - GVC) est devenu une industrie de 9,3 milliards de dollars en 2020, atteignant 1,2 milliard de téléspectateurs. A côté des classiques titres compétitifs et des jeux sociaux, le crossover de marques comme Fortnite X Marvel et des personnalités publiques comme la députée Alexandria Ocasio-Cortez ont obtenu des audiences de premier ordre. Le GVC a également aidé Among Us à devenir l'un des jeux les plus populaires de tous les temps.

La XR (réalité virtuelle et réalité augmentée) a gagné 6,7 milliards de dollars en 2020 alors que les revenus des jeux VR ont bondi de 25% d'une année sur l'autre pour atteindre 589 millions de dollars en 2020. La sortie de Half-Life : Alyx a ravivé l'intérêt pour la technologie chez les hardcore gamers. De plus, le casque économique et sans fil Oculus Quest 2 a attiré des consommateurs classiques vers la réalité virtuelle.

Après une croissance importante alimentée par la pandémie en 2020, SuperData prévoit que les revenus du divertissement interactif augmenteront de 2% en 2021. Voici d'autres tendances susceptibles d'émerger en 2021 :

Malgré une augmentation de l'activité de jeu due au Covid-19, le déploiement d'un vaccin ne devrait pas provoquer de crash du jeu vidéo. Bien que les revenus des jeux devraient être à peu près stables en 2021, les habitudes à long terme formées pendant les confinements sont là pour rester. Notamment, les marchés gratuits et premium en Asie ont augmenté d'une année à l'autre de 11% et 20% respectivement, malgré plusieurs pays, en particulier la Chine, traitant le Covid-19 plus rapidement et plus efficacement que d'autres marchés.

Les stratégies des "trois grands" fabricants de consoles continueront de diverger. Microsoft se concentre sur la transformation du Xbox Game Pass en un Netflix de jeux qui fonctionne sur tout support, des téléphones aux téléviseurs intelligents. La demande pour le service est évidente : le chiffre d'affaires et le nombre d'abonnés ont augmenté de 179% et 175%, respectivement, d'une année sur l'autre en novembre 2020. Pendant ce temps, Sony et Nintendo continueront de se concentrer sur les exclusivités de plate-forme qui stimulent les ventes de matériel.

La consolidation de l'industrie se poursuivra en 2021 alors que les développeurs et les éditeurs se battront pour une place sur un marché concurrentiel. En 2020, les acquisitions annoncées incluaient ZeniMax Media (Bethesda) de Microsoft, Codemasters d'Electronic Arts et Daybreak Games d'EG7 (Enad Global 7). Alors que les budgets des jeux continuent de croître et que les coûts d'acquisition d'utilisateurs augmentent, les petites entreprises continueront d'être rachetées alors que les plus grandes entreprises chercheront à élargir leurs offres.

Les 10 jeux vidéo ayant rapporté le plus d'argent en 2020

# Titre Montant en $ 1 Honor of Kings 2,45 milliards 2 Peacekeeper Elite 2,32 milliards 3 Roblox 2,29 milliards 4 Free Fire 2,13 milliards 5 Pokémon Go 1,92 milliard 6 League of Legends 1,75 milliard 7 Candy Crush Saga 1,66 milliard 8 AFK Arena 1,45 milliard 9 Gardenscapes - New Acres 1,43 milliard 10 Dungeon Fighter Online 1,41 milliard

Vous pouvez télécharger le rapport complet ici.