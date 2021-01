Epic Games acquiert Rad Game Tools et sa technologie de compression

Epic Games annonce avoir acquis la technologie et les activités de Rad Game Tools, une société de développement de middlewares pour le jeu vidéo dont les produits et la technologie apparaissent dans près de 25 000 jeux et sont exploités par les plus grandes sociétés de jeux au monde, dont Epic. Ensemble, Epic et Rad prévoient d'intégrer la puissante technologie de Rad dans Unreal Engine au profit de la communauté des développeurs et des joueurs.

Nous savons de première main à quel point la technologie de compression Rad est impressionnante, l'ayant utilisée pour améliorer le temps de chargement et la qualité de nos jeux les plus populaires, y compris Fortnite. L'équipe Rad comprend certains des plus grands experts mondiaux en matière de compression et de développement d'outils destinés à la vidéos et aux jeux, et nous sommes ravis de les accueillir dans la famille Epic."

Kim Libreri, directeur technique d'Epic Games

Alors que les graphismes des jeux vidéo et au-delà deviennent plus photoréalistes et saisissants, les développeurs ont besoin du meilleur logiciel de compression de sa catégorie capable de gérer des exigences de données accrues sans compromettre la qualité. Les membres de l'équipe Rad travailleront en étroite collaboration avec les équipes de rendu, d'animation, de prévisualisation et d'audio d'Epic, intégrant des technologies clés et des améliorations dans Unreal Engine et au-delà. Les forces combinées de Rad et d'Epic permettront à encore plus de développeurs d'accéder à des outils qui accélèrent le chargement et le téléchargement de leurs jeux, et d'offrir ainsi à leurs joueurs une expérience audiovisuelle et de gameplay de meilleure qualité.

Rad continuera à soutenir ses partenaires de l'industrie du jeu, du cinéma et de la télévision, avec son équipe de vente et de développement commercial qui maintiendra et vendra des licences pour leurs produits à des entreprises de tous les secteurs, y compris celles qui n'utilisent pas Unreal Engine.

Notre travail avec Epic remonte à des décennies, et unir nos forces est une prochaine étape naturelle étant donné notre proximité sur les produits, la mission et la culture. Nous croyons tous deux que des technologies solides permettent aux développeurs de créer de belles expériences, performantes et fiables. Nous sommes ravis et honoré de rejoindre l'incroyable équipe Epic."

Jeff Roberts, fondateur et PDG de Rad Game Tools