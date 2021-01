Roblox lève 520 millions de dollars et atteint une valorisation de 29,5 milliards de dollars

Roblox, la plate-forme communautaire de jeux vidéo en ligne, a annoncé avoir levé 520 millions de dollars, un nouveau financement de série H à un prix d'achat de 45,00 $ par action, dirigé par Altimeter Capital et Dragoneer Investment Group. Le groupe d'investissement de Santa Barbara et Warner Music Group ainsi que plusieurs investisseurs actuels ont également participé à ce tour. Le financement de série H valorise la société à 29,5 milliards de dollars et le produit du financement permettra de supporter la croissance de Roblox et le développement de sa plate-forme permettant le partage d'expériences entre des milliards d'utilisateurs.

Nous sommes ravis d'accueillir Altimeter, Dragoneer et les autres nouveaux investisseurs",

a déclaré David Baszucki, PDG et co-fondateur de Roblox.

"Nous sommes impatients de travailler avec eux alors que nous poursuivons notre mission de créer une plate-forme qui permet une expérience partagée, du jeu au travail, et l'apprentissage entre des milliards d'utilisateurs."

Alors qu'il était autrefois considéré comme une plate-forme de jeu, Roblox est devenu une communauté mondiale reliant des millions de personnes par le biais de la communication, du divertissement et du commerce",

a déclaré Brad Gerstner, PDG d'Altimeter.

"Et alors que le monde évolue vers un avenir hybride - où la communauté et l'apprentissage en ligne et hors ligne coexistent, nous sommes fiers de soutenir une entreprise axée sur des valeurs qui prend au sérieux son obligation de créer une communauté inclusive, créative et positive."

Roblox a construit une expérience virtuelle unique et imaginative avec une communauté croissante et fidèle, et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de soutenir l'entreprise à ce stade de son développement",

a déclaré Marc Stad, fondateur et associé directeur de Dragoneer Investment Group.

"Nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de Roblox alors qu'elle continue sa stratégie de croissance implacable et de capitaliser sur les importantes opportunités à venir."