Lancement du consortium national et portail collaboratif de jeux éducatifs "Ikigai"

Ikigai est un portail offrant des jeux éducatifs à destination du public étudiant et du grand public. Il est disponible depuis la rentrée 2019 en version beta (https://ikigai.games).

Accompagné par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par le Ministère de l'Education Nationale, ce nouveau service public se donne pour objectif de devenir le portail de référence offrant des contenus ludo-éducatifs de haute qualité, adossés à la recherche. Les jeux mis à disposition seront des jeux vidéo mais aussi d'autres formats comme des jeux de plateau en print'n'play.

Après un développement initial à Sorbonne Université, Ikigai se lance au 1er janvier 2021 en consortium national porté par l'association Games for Citizens. Celle-ci rassemble une grande diversité de structures travaillant de manière collaborative : universités, grandes écoles, laboratoires, organismes de recherche, associations, musées, collectivités locales, studios de jeux vidéo, startups EdTech et acteurs de l'éducation populaire. L'apport de chaque structure permettra d'allier diversité et qualité des services proposés.

L'équipe de Games for Citizens est composée de professionnel-les de l'enseignement et du jeu vidéo, apte à créer des jeux d'une qualité équivalente à celle de la scène indépendante, en résonance avec la culture vidéoludique des publics visés. Elle anime le consortium et travaille en collaboration avec tous ses adhérents pour les accompagner dans le développement de nouveaux jeux.

Les produits développés sont accessibles aux autres membres dans un objectif de mutualisation, permettant aux structures publiques et éducatives le développement de produits numériques de qualité à des coûts maîtrisés.

L'offre de jeux se complète de services associés à destination des personnels formateurs. Ikigai favorise aussi l'interaction entre les milieux scientifiques et les citoyen-nes pour rendre les sciences accessibles et utiles à l'ensemble de la population. Les jeux aborderont de vastes gammes de sujets : sciences dures autant que sciences humaines et langues, mais aussi enjeux citoyens.

Ikigai permet de récupérer les traces d'utilisation des jeux et de mener des projets de recherche en intelligence artificielle et sciences de l'éducation d'une ambition inégalée grâce à un déploiement national.

Le consortium se place dans une démarche d'ouverture et d'inclusivité permettant l'utilisation de cette solution au plus grand nombre possible : n'hésitez donc pas à nous contacter à games.for.citizensgmail.com !