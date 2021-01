De Wonder Boy à Streets of Rage 4, focus sur le département artistique du studio Lizardcube Mardi 19 janvier 2021, 15h-17h

Comment renouveler des classiques du jeu vidéo japonais tout en restant fidèle à leur esprit original ? Cette séance propose d'entrer dans les coulisses de la conception de Wonder Boy : Dragon's Trap et Streets of Rage 4, et s'accompagne d'une session de "digital painting live".

Séance animée par Marine Macq, avec Ben Fiquet (Art director) et Julian Nguyen-You (Background Supervisor) du studio français Lizardcube.

La première conférence sera diffusée en streaming en direct sur le site et la chaîne Youtube de la BnF mardi 19 janvier 2021 de 15h à 17h.