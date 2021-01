Digital Bros, société mère de 505 Games, acquiert le studio Infinity Plus Two pour développer ses activités de free-to-play (F2P) Les créateurs des grandes franchises Puzzle Quest et Gems of War, qui génèrent plus de 225 millions de dollars avec 39 millions de fans dans le monde viennent compléter et renforcer le catalogue de 505 Games

L'éditeur 505 Games continue de se concentrer sur le marché du Free-to-Play (F2P) avec l'acquisition d'Infinity Plus Two, le studio de développement de jeux vidéo australien à l'origine de la célèbre série Puzzle Quest et du jeu de réflexion Gems of War. Cette acquisition cristallise la volonté de 505 Games de renforcer sa position dans le secteur F2P, tout en s'inscrivant dans la démarche et la stratégie multiplateforme de l'éditeur.

Le concepteur de jeux Steve Fawkner a fondé Infinity Plus Two, un studio de développement australien basé à Malbourne, spécialisé dans la création de propriétés intellectuelles originales, de puzzles et de jeux de stratégie appartenant au genre fantastique. L'équipe a produit plus de 30 titres, dont la série Puzzle Quest, qui a généré plus de 200 millions de dollars de revenus et environ 32 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Fawkner continuera à diriger le studio, en assurant la transition vers l'équipe de direction de 505 Games.

IP2 est un studio qui a fait ses preuves et qui a connu un succès phénoménal au fil des années. Leur vision créative, ainsi que leur vaste expérience, seront un atout majeur pour 505 Games",

a déclaré Clive Robert, Responsable free-to-play chez 505 Games.

"Le marché F2P a connu une croissance et une popularité énormes au cours de ces dernières années et a toujours représenté une facette clé de la stratégie de croissance de la société. En tant que l'un des principaux éditeurs tiers de jeux F2P sur de multiples plateformes, cette dernière acquisition consolide notre investissement dans le développement interne et enrichit notre bibliothèque en terme de propriété intellectuelle".

Avant l'acquisition, 505 Games a collaboré avec Infinity Plus Two dans le cadre de la sortie du puzzle F2P RPG Gems of War. Le jeu continuera à fonctionner avec de nouvelles mises à jour majeures sur la feuille de route, en parallèle d'autres projets importants.

Après avoir travaillé en étroite collaboration sur Gems of War pendant les 7 dernières années, nous sommes heureux de faire officiellement partie de la famille 505 Games",

a déclaré Steve Fawkner, PDG et Creative Lead chez Infinity Plus Two.

"Nous partageons non seulement les mêmes valeurs personnelles et professionnelles, mais nous travaillons aussi très bien ensemble. Nous sommes impatients de mener à bien les projets en cours, aisni que tous les nouveaux projets encore non annoncés officiellement mais sur lesquels nous travaillons déjà".

Infinity Plus Two sera le troisième studio à rejoindre le réseau de développement interne de 505 Games, qui comprend également DR Studios, situé au Royaume-Uni et Kunos Simulazioni, basé en Italie. Le portefeuille F2P de 505 Games inclue plusieurs projets actuellement en cours de développement, qui profitent de l'expertise de chaque studio dans divers genres et sur de multiples plateformes.