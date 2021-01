La région Auvergne-Rhône-Alpes crée son premier son premier fonds d'aide à la création de jeux vidéo La Commission permanente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a voté, le 14 décembre dernier, une enveloppe d'aide de 800 000€ à destination de différents studios de jeu vidéo de la région

Premier produit culturel en termes de chiffre d'affaires devant le cinéma, le jeu vidéo a connu une forte croissance ces dernières années. Avec ses 131 entreprises générant 746 millions € de chiffre d'affaire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la première place forte de production de jeu vidéo après l'Ile-de-France.

Ce fonds d'aide et de relance économique accompagne la création de jeux originaux au stade du développement, de la préproduction et du prototypage, phases déterminantes avant la diffusion et mise sur le marché des jeux.

En partenariat avec le cluster régional Game Only, un comité d'experts s'est réuni le 13 novembre dernier sous la présidence de Samy Kefi-Jerome, élu en charge de la Mission Jeu Vidéo auprès de la Vice-présidente à la cuture Florence Verney-Carron. 12 projets ont été sélectionnés pour recevoir une aide allant de 30 000 € à 80 000 €. Le budget total du fonds est de 800 000 €. Cet accompagnement reflète la diversité de création des studios de la région, sur tous les supports et marchés : mobile, PC, consoles et réalité virtuelle.

Le fonds d'aide au prototypage est une aide cruciale pour soutenir le développement de jeux vidéo en région Auvergne-Rhône-Alpes. En soutenant les projets dans leur phase la plus délicate à financer et la plus déterminante pour la suite, elle permet aux entreprises locales de trouver des partenariats internationaux. C'est un soutien fort à la créativité."

ajoute Julien Millet, Président de Game Only.

Je suis ravi et honoré que notre projet Infinite Drive ait été retenu par la commission. Grâce à cette aide nous allons pouvoir démarrer ce projet innovant dès le début de l'année 2021 et embaucher plusieurs collaborateurs qui vont contribuer à moyen terme à la croissance de notre PME.",

complète Stéphane Baudet du studio The Tiny Digital Factory.