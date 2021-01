Parcours pédagogique regroupant les liens entre cinéma et jeux vidéo Par Maud L'Helgoualc'h (upopi #38)

D'objet technique à outil médiatique puis art à part entière, le cinéma et le jeu vidéo ont évolué côte à côte dans l'univers médiatique du XXème et du XXIème siècle. Qu'est ce qui les rapproche ? Qu'est ce qui les sépare ? Ce parcours pédagogique permet d'abord de mesurer que les deux médias n'ont pas tout à fait la même origine. Sont pointées leurs similitudes et leurs différences afin de mesurer la manière dont l'un et l'autre s'éclairent et se nourrissent. Cette mise en perspective a également pour objectif de faire découvrir les spécificités du jeu vidéo. Ce parcours s'enrichit de nombreuses propositions d'ateliers vidéoludiques, à la fois sources de réflexion et de création, applicables du primaire au lycée. Les pistes pédagogiques suggérées comportent des alternatives ne nécessitant pas d'équipement informatique.

Autrice : Maud L'Helgoualc'h

Artiste et médiatrice numérique, spécialisée en jeux vidéo. Anciennement étudiante du Master Didactique de l'Image à la Sorbonne Nouvelle, elle a soutenu un mémoire pratique intitulé "Enseignement universel et improvisation vidéoludique : s'émanciper par la création", nourri de ses expériences de médiation numérique et de ses expériences de créations vidéoludiques.