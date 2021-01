Paris Images Digital Summit, l'événement dédié aux effets spéciaux Edition en ligne et gratuite du 27 au 29 janvier 2021 (sur inscription)

Le Paris Images Digital Summit (PIDS) est une manifestation dédiée aux effets visuels, croisant les enjeux créatifs, techniques et économiques d'un secteur en perpétuelle évolution. A travers différents types de conférences, le PIDS propose le meilleur de la création numérique.

Cette année, il se déroulera du 27 au 29 janvier pour 2 jours de conférences, en français et en anglais, diffusées en live stream et en accès libre, autour des dernières tendances de l'industrie VFX et de la création numérique en matière d'innovation, de création et de business.

Les temps forts de la programmation

Au menu de cette 7 ème édition : deep learning - temps réel - virtual production - immersion - développement visuel - remote production - formation …

23 conférences et près de 50 intervenants de haut niveau.

Principales études de cas :

The Mandalorian S2 - The Third Floor

Wonder Woman 1984 - Framestore

The Queen's Gambit - Chicken Bone FX

Cosmos : Possible Worlds - Buf

Comment je suis devenu super-héros ?

Les invités du PIDS :

Voyelle Acker, productrice - Small

Douglas Attal, réalisateur

Benjamin Diebling, réalisateur - Quantic Dream

Margaux Durand-Rival, previs sup. - Les Androids Associés

Philip Galler, CEO - Lux Machina

Christian Guillon, CEO - Les Tontons Truqueurs

Cécile Hergaux-Essame, Directrice du studio - Cube Creative

Aurélie Lajoux, VFX Sup., CGEV

Julien Meesters, CEO - Mikros Image

Olivier Staphylas, réalisateur

Chris Williams, visualization sup. - The Third Floor

Alexis Wajsbrot, VFX Sup. - Framestore

Inscription et programme détaillé