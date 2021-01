Start To Play - Winter Digital édition du 20 au 21 février 2021 Start To Play revient plus tôt que prévu, pour le plus grand plaisir des fans de jeux vidéo

Installez-vous bien au chaud dans votre canapé ou dans votre siège gamer et rendez-vous virtuellement sur Twitch et Facebook, le samedi 20 et dimanche 21 février 2021 pour une édition spéciale "Winter" de Start To Play 100% digitale et en live ! Découvrez prochainement la programmation qui sera toujours à l'image du festival : dynamique et ludique. Plusieurs temps forts seront proposés tout au long de ce week-end inédit : Tournois esport, conférences, interviews, challenges et de nombreuses surprises ! Premières annonces Gearup Trackmania Cup Faites chauffer vos moteurs et préparez-vous pour la 1ère édition de la Gearup Trackmania Cup en partenariat avec Alsace Esport Arena.

Cup Solo / 128 slots / 500€ de Cashprize Inscriptions : 25 janvier 2021

Qualifications : 14 février 2021

Demi-finales & Finale : 21 février 2021 Concert Quoi de mieux qu'un concert pour clôturer la journée du samedi 21 février ! C'est le No Limit Orchestra qui nous fera ce plaisir avec son quintette de cuivres / percussions pour un live unique 100% jeux vidéo et la performance inédite de notre animateur Nishan sur Super Street Fighter 2X. Invité Qui dit édition spéciale dit forcément invité d'exception ! Nous aurons l'honneur d'accueillir Oskar Guilbert, PDG fondateur du studio français Dontnod (Life is Strange, Vampyr) pour une interview sur son parcours professionnel, ses projets et sa passion pour le jeu vidéo. Plus d'informations sur le site officiel