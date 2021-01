La création de Prince of Persia. Carnets de bord de Jordan Mechner 1985-1993

Sorti en 1989, le jeu vidéo Prince of Persia est considéré comme le pionnier du genre action / plateformes. Grâce à ses mécaniques et ses animations révolutionnaires pour l'époque, il a acquis au fil du temps un grand succès critique et commercial. Entièrement conçu par un seul homme, Jordan Mechner, Prince of Persia est une oeuvre culte du jeu vidéo.

Cet ouvrage présente les carnets de bord de Jordan Mechner, de 1985 à 1993. Riche en anecdotes en tout genre, il décrit le processus de création du jeune réalisateur pour Prince of Persia et sa suite. À travers ce récit, Jordan Mechner ne dévoile pas seulement les secrets techniques de son oeuvre, mais aussi les sentiments par lesquels il est passé durant son voyage créatif : ses joies bien sûr, mais aussi ses doutes et ses frustrations. Une aventure humaine qui passionnera toute personne s'intéressant à la création artistique.

Pour accompagner ce passionnant récit, attendez-vous à une myriade de documents d'époques au fil de la lecture. Affiches, coupures de presse, photographies, tout a été soigneusement conservé par Jordan depuis plus de trente ans.

