Asobo Studio ouvre son capital à Sagard NewGen pour accompagner sa croissance Sagard NewGen annonce avoir pris une participation minoritaire dans Asobo Studio auprès de ses 12 fondateurs

Créé en 2002, Asobo Studio s'est hissé au rang de premier développeur indépendant français de jeux vidéo sur console et PC. De renommée internationale, Asobo Studio a collaboré avec les plus grands noms de l'industrie (Microsoft, Disney/Pixar, Ubisoft, Focus Home Interactive) et développé ou co-développé 24 titres, parmi lesquels des franchises mythiques de l'entertainment comme des créations originales.

Sorti en août 2020, le nouvel opus de la série Flight Simulator marque une nouvelle étape dans le développement d'Asobo Studio qui consolide le partenariat avec Microsoft et l'engagement long terme du studio sur cette franchise. Avec un score Metacritic de 91/100 et déjà plus de 2 millions de joueurs, le titre constitue une véritable prouesse technologique et a remporté le Game Award 2020 de la "Meilleure simulation / Meilleur jeu de stratégie".

Capitalisant sur l'expérience de ses nombreux talents techniques et créatifs, Asobo a dévoilé en 2019 "A Plague Tale : Innocence", création originale produite en partenariat avec l'éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive. Fruit de quatre ans de travail, le jeu a été internationalement salué par la presse comme par les joueurs pour sa direction artistique, son expérience de jeu et la qualité de son écriture. Il a notamment remporté le Steam Award du "jeu à histoire exceptionnelle" ainsi que six Pégases 2019, dont celui du meilleur jeu vidéo de l'année.

Basé à Bordeaux, Asobo Studio emploie 220 personnes.

L'opération consiste en une prise de participation minoritaire par Sagard NewGen auprès des fondateurs d'Asobo Studio et est l'occasion d'associer une plus large part des employés au capital. L'arrivée de Sagard NewGen permettra de soutenir les ambitions de croissance d'Asobo Studio tout en préservant son autonomie dans ses choix éditoriaux et stratégiques. (NDLR : cette prise de participation s'élèverait à près de 20 millions d'euros, valorisant l'entreprise à 65 millions d'euros selon Les Echos)

Il s'agit de la deuxième opération du nouveau fonds Sagard NewGen, lancé en juillet 2020.

Sebastian Wloch, Chief Executive Officer, David Dedeine, Chief Creative Officer, et Grégory Carreau Chief Operating Officer d'Asobo Studio déclarent :

Nous avons été séduits par l'enthousiasme, le pragmatisme et la flexibilité de l'équipe de Sagard NewGen. Leur capacité à saisir les enjeux spécifiques à notre industrie et à comprendre l'ADN d'Asobo Studio nous ont définitivement convaincus. Nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer sur une maison aussi prestigieuse et très confiants quant aux vertus de cette association pour accompagner le développement d'Asobo Studio dans les années à venir".

Bérangère Barbe, Agnès Huyghues Despointes et Guillaume Lefebvre (Sagard NewGen) soulignent

Nous avons été conquis par ce qu'ont créé les équipes d'Asobo Studio depuis près de 20 ans. Le studio est à la pointe de la technologie et de l'innovation et nous sommes impressionnés par l'ensemble de ses savoir-faire, tant sur le plan technique qu'artistique et créatif. Nous adhérons pleinement au business model d'Asobo Studio, juste équilibre entre développement de jeux pour le compte d'éditeurs de premier plan et créations maison. Cette opération, qui permet en particulier d'ouvrir plus largement le capital aux nombreux talents qui constituent le socle de la société, s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Sagard NewGen et nous sommes fiers de pouvoir accompagner le studio dans la prochaine étape de son développement !"