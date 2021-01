Dans le cadre du plan de relance en faveur des filières du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo, le CNC lance une nouvelle mesure temporaire, dotée de 10 M€

Au-delà de la réponse immédiate aux conséquences de la crise sanitaire et à la perte de liquidités qui fragilise les entreprises de la filière des industries techniques, le CNC entend opérer un véritable choc de modernisation en stimulant les investissements dans des projets techniques de grande envergure capables de saisir les opportunités de production d'aujourd'hui et de demain dans un contexte de forte augmentation de la demande. Ainsi, cet appel à projets exceptionnel cible des projets d'investissement technique justifiant d'un niveau d'ambition particulièrement élevé, motivé par des objectifs de croissance importants et visant un changement d'échelle permettant de prendre des parts de marché à l'international.

Ces projets développés en France devront présenter un caractère structurant et s'inscrire dans une des deux thématiques suivantes, en lien direct avec les défis amenés par l'internationalisation de la filière :

Studios de tournage de demain

Dans la continuité du "plan studios" amorcé par le CNC en janvier 2020, il apparaît plus que jamais nécessaire et urgent d'accélérer les investissements dans les studios de tournage de demain, facteur clé de compétitivité dans le nouvel environnement qui s'ouvre. Ces projets sont au coeur des enjeux de consolidation du tissu industriel.

Excellence de la production numérique

La France se distingue par l'excellence de ses studios de fabrication numérique, dans les domaines des effets visuels numériques, de l'animation et du jeu vidéo. Les atouts sont nombreux : des talents réputés, des écoles de premier plan, une maîtrise technique et un tissu industriel qui se consolide. Face à la montée en expertise des pays qui produisent à bas coût, il est aujourd'hui indispensable d'accélérer le développement d'outils et de compétences qui dépassent l'état de l'art afin de maintenir et renforcer cet avantage compétitif au niveau mondial.

Ces deux thématiques sont traversées par le défi de l'écoresponsabilité, de plus en plus directement corrélé aux enjeux de compétitivité, et une attention très forte sera portée aux projets qui concourent à réduire l'impact environnemental des productions.

Ce dispositif de soutien temporaire permet d'accorder des aides, sous forme de subventions, jusqu'au 30 juin 2021 et dans la limite de 800 000 € par entreprise. Les demandes d'aides seront examinées par une commission prochainement nommée qui combine expertise technique et capacité d'analyse des besoins du marché et des enjeux d'attractivité.

Plus d'informations, contacts et formulaires en ligne sur le site du CNC.