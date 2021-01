Le groupe Carlyle acquiert Jagex, leader de jeux vidéo en ligne et créateur de RuneScape L'acquisition est annoncée alors que Jagex célèbre les 20 ans de RuneScape, ce qui en fait l'une des plus anciennes franchises de jeux vidéo en ligne au monde

Le groupe Carlyle, société internationale d'investissement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Jagex, l'un des plus importants développeurs et éditeurs de jeux vidéo. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Basé à Cambridge, au Royaume-Uni, et employant plus de 450 personnes, Jagex est l'un des studios de jeux vidéo britanniques les plus reconnus et les plus prospères, qui développe et publie des jeux vidéo sur PC et sur mobile. La société est surtout connue pour sa franchise de jeux de rôle en ligne RuneScape, qui a attiré près de 300 millions de joueurs depuis son lancement il y a 20 ans. Jagex a développé différentes versions de RuneScape pour en faire devenir une licence d'une valeur d'un milliard de dollars[1]. Le jeu attire une communauté dynamique de millions de personnes dans le monde entier, avec une popularité toujours croissante. L'année 2020 a vu un nombre record de nouveaux abonnés, dont plus de la moitié se trouvent aux Etats-Unis.

Le groupe Carlyle est l'une des sociétés d'investissement mondiales les plus importantes et les plus diversifiées au monde, avec 230 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Carlyle s'appuiera sur son réseau mondial, son expertise et ses ressources pour soutenir Jagex dans sa croissance en faisant évoluer la licence principale RuneScape grâce à des investissements en R&D, en accélérant la production de contenus, ainsi qu'en lançant de nouvelles licences pour diversifier son portefeuille et toucher une communauté de joueurs encore plus large. L'investissement a été financé par les fonds Carlyle Partners (CP) VII et Carlyle Europe Technology Partners (CETP) IV en fonds propres.

Phil Mansell, PDG de Jagex, déclare :

Je suis très fier que Jagex s'associe avec Carlyle, un groupe d'investissement prestigieux qui croit au potentiel de Jagex, à notre vision de la croissance, et qui nous soutiendra dans l'accélération de notre stratégie de croissance pluriannuelle. Nous allons continuer à développer nos équipes de jeu afin de créer et de diffuser davantage de contenus de qualité pour RuneScape et RuneScape Old School. Nous continuerons à créer des expériences passionnantes pour nos joueurs, à développer nos communautés à travers le monde, à créer de nouveaux jeux pour étendre et explorer davantage l'univers de RuneScape, à soutenir par notre expertise la publication de jeux en ligne de tiers développeurs partageant les mêmes visions, et à investir dans les technologies de pointes et les nouveaux talents de ce riche écosystème."

Patrick McCarter, directeur de participation au sein de Carlyle, ajoute :

Le marché mondial des jeux vidéo est vaste et en pleine croissance et l'important sous-secteur mondial des jeux de rôle en ligne multijoueurs est particulièrement attractif. Nous avons été impressionnés par la position de Jagex sur le marché, par ses excellents résultats en termes de croissance de revenus et de parts de marché, ainsi que par l'expérience et la passion de l'équipe".

Michael Wand, directeur de participation au sein de Carlyle, commente :

RuneScape est l'une des franchises de jeux de rôle en ligne les plus pérennes et dispose d'une base de joueurs fantastique et engagée. Nous nous réjouissons de pouvoir faire appel à toutes les ressources de Carlyle pour aider Phil et son équipe à poursuivre la croissance de la franchise RuneScape existante tout en en lançant de nouvelles, tout aussi passionnantes. Nous sommes convaincus qu'avec de nouveaux investissements et de nouvelles innovations, Jagex peut renforcer sa position de développeur de jeux vidéo parmi les plus passionnants pour les générations actuelles et futures de joueurs de MMORPG."

Informations complémentaires

2020 a été une année marquante pour Jagex :

RuneScape et Runescape Old School ont atteint un pic de popularité et un nouveau record d'abonnés en ligne avec plus de 1,2 million de membres rejoignant les millions de joueurs qui profitent gratuitement de RuneScape.

Jagex a continué à investir dans la création de nouveaux contenus pour la franchise RuneScape, a commencé à produire de nouveaux jeux à un stade précoce et a embauché des talents de premier plan dans le domaine du développement et de l'édition de jeux. Cela a permis de créer plus de 70 nouveaux emplois et d'augmenter les effectifs d'environ 20 % par rapport à l'année précédente.

2021 marque le 20e anniversaire des opérations de jeu en direct de RuneScape :