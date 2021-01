Cycle Nouvelles écritures : Regards sur la fiction interactive - mardi 2 février à 18 h

En proposant un cycle de rencontres sur la création numérique, la BnF entend mettre en lumière l'actualité de la création audiovisuelle et multimédia, dont les productions et expérimentations numériques représentent un défi en matière de conservation et d'archivage.

Le prochain rendez-vous sera consacré à la fiction interactive. En effet, si les nouvelles formes d'écriture ont majoritairement investi la scène du documentaire depuis une quinzaine d'années, la fiction constitue également un terrain d'exploration fécond.

Les auteurs et producteurs d'oeuvres, parmi les plus emblématiques de cette tendance (Tantale, Wei or Die, 7 Lives ou tout récemment MOA et Ordesa), viendront expliquer leur démarche pour repousser les codes de la narration linéaire et impliquer le spectateur dans le déroulement de l'intrigue, en lui laissant notamment le choix du point de vue ou des embranchements de l'intrigue.

La table ronde avec Marie Blondiaux, productrice chez Red Corner, Nicolas Peufaillit, scénariste d'Ordesa, Jérémy Pouilloux producteur à La Générale de production, et animée par Benjamin Hoguet, auteur et concepteur d'expériences numériques, sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la BnF le mardi 2 février à partir de 18h.