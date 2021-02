Bpifrance lance l'Accélérateur Jeux Vidéo

Ce programme d'accompagnement innovant, sélectif et personnalisé a pour objectif d'apporter des réponses à des besoins concrets et opérationnels et de fédérer un collectif d'entrepreneurs lors d'un programme de 12 mois conçu pour et par des chefs d'entreprises.

Il vise notamment à adresser 5 enjeux majeurs pour les entreprises sélectionnées :

Maîtriser l'évolution de son modèle économique

Financer les cycles de production

Développer son leadership et gérer ses talents

Sécuriser son développement international

Innover pour anticiper les attentes des joueurs

Qui peut candidater ?

L'entreprise :

être un studio de production, éditeur ou prestataire de service (type VR)

réaliser un chiffre d'affaires allant de quelques centaines de milliers d'euros à 10 millions d'euros

avoir plus de 3 ans d'existence

être une entreprise indépendante ou filiale d'un groupe, à condition que le CA du groupe soit inférieur à 5 milliards d'€

Le/la dirigeant.e :

être indépendant, avoir la main sur les orientations stratégiques et les décisions d'investissement de l'entreprise

motivé, avec un projet de développement pour l'entreprise

disponible, pour s'investir et prêt à être challengé

La sélection s'opèrera au fil de l'eau jusqu'à 20 entreprises.

Vous avez jusqu'au 24 mars 2021 pour déposer votre candidature.