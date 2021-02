Quantic Dream annonce la création d'un nouveau studio à Montréal Stéphane D'Astous et Yohan Cazaux constituent le coeur de la nouvelle équipe de Quantic Dream Montréal

Quantic Dream, l'éditeur et développeur des best-sellers Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human, annonce aujourd'hui la création d'un nouveau studio à Montréal, Canada, l'une des villes les plus dynamiques au monde dans le domaine de la création vidéoludique.

Stéphane D'Astous, anciennement à la tête de Eidos Montréal et fondateur de Square Enix Montréal, est nommé directeur général de Quantic Dream Montréal. Yohan Cazaux, précédemment responsable du projet de conception du jeu Assassin's Creed Valhalla, le rejoint en tant que directeur du gameplay pour les nouveaux projets de Quantic Dream en cours de développement.

L'ouverture de Quantic Dream Montréal constitue une étape importante de notre développement",

explique Guillaume de Fondaumière, directeur général délégué de Quantic Dream et président de Quantic Dream Montréal.

"La mise en production de plusieurs projets nous amène à engager un important programme de recrutements pour 2021 dans toutes les disciplines. Quantic Dream s'installe à Montréal afin de rapidement constituer une équipe à taille humaine, composée d'experts de la région. Nous avons prévu de recruter la majorité de l'équipe cette année avec la création d'une cinquantaine de postes d'ici à la fin 2021."

C'est un immense plaisir pour moi de rejoindre Quantic Dream et de fonder ce nouveau studio à Montréal",

déclare Stéphane D'Astous, directeur général de Quantic Dream Montréal.

"Les productions de Quantic Dream se distinguent à bien des égards et en particulier pour leur haut niveau de qualité. Notre objectif est d'attirer chez Quantic Dream Montréal des talents expérimentés localisés au Canada et aux Etats-Unis, et en particulier des designers, des programmeurs et des animateurs, qui travailleront en étroite collaboration avec nos équipes à Paris dans le cadre du développement de titres AAA sur PC et consoles de nouvelle génération."

Quantic Dream repose depuis 24 ans sur le talent de ses équipes, des femmes et des hommes de tous horizons, passionnés par leur métier et la création d'expériences interactives innovantes",

précise David Cage, président directeur général de Quantic Dream et directeur créatif.

"En venant à Montréal, nous voulons continuer de faire progresser notre studio en accédant aux talents exceptionnels qui se trouvent ici, et en leur proposant des projets différents et ambitieux."

Montréal International et Investissement Québec International accompagnent Quantic Dream dans son premier projet d'expansion à l'international.

Encore une fois, la créativité du talent montréalais fait la différence,"

indique Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

"Cette force grandit, se diversifie, ce qui fait que Montréal trône maintenant parmi les cinq plus grands centres mondiaux de production de jeux vidéo. C'est d'autant plus important de le souligner qu'il s'agit d'une industrie en très forte croissance au niveau mondial."

Le positionnement stratégique du Québec en Amérique du Nord est l'un des plus importants atouts pour les entreprises d'origine française. L'annonce de l'ouverture du premier studio de Quantic Dream à l'extérieur de la France confirme que l'engouement, pour s'installer et investir ici, est toujours aussi fort pour les joueurs mondiaux de l'industrie des jeux vidéo",

mentionne Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

"En faisant confiance à Stéphane D'Astous, gestionnaire d'expérience dans cette industrie et dans le monde des affaires québécois, l'entreprise atteindra, à n'en point douter, ses objectifs. Notre équipe poursuivra ses efforts pour maintenir et renforcer les écosystèmes stratégiques pour le développement économique de notre métropole et du Québec."