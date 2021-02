Koumbit du jeu vidéo, le forum des professionnel.le.s afro-créoles de l'industrie vidéoludique Une rencontre 100% en ligne le 25 février 2021

Le "Koumbit du jeu vidéo", est le premier événement français à mettre en lumière les professionnel.le.s francophones de l'industrie du jeu vidéo originaires d'Afrique, des Antilles-Guyane et de l'Océan Indien. Il est porté par la pionnière martiniquaise du jeu vidéo Muriel Tramis, ainsi que Mélissandre Monatus et Mickaël Newton, tous deux vétérans de cette industrie depuis une quinzaine d'années et originaires des Antilles françaises également.

Cet événement-clé de l'industrie vidéoludique verra le jour le 25 février prochain pour une journée d'échanges, de partages d'expérience et de débats mettant en lumière une population très peu visible dans l'industrie, celle des afro-créoles du monde francophone. De 11h à 20h (heure de France), c'est une vingtaine d'acteur.ice.s de l'industrie qui dévoileront leurs parcours et partageront leur passion autour de thématiques générales.

L'origine de l'événement

L'idée est née courant 2019 à l'occasion d'échanges au sujet des parcours et des expériences de chacun.e. Et pourquoi pas étendre ces discussions à l'échelle planétaire ? C'est donc en 2021 que cette idée devient concrète, la nécessité s'en faisant particulièrement sentir après les vifs mouvements sociétaux que nous avons connus autour des dénonciations de discriminations envers les personnes noires. "Il nous paraît de plus en plus important de présenter des modèles variés aux jeunes générations qui n'oseraient pas aborder cette industrie. Il est tout aussi primordial de sensibiliser nos pairs au manque de diversité dans la création et dans les postes à responsabilités en général.", exprime Muriel Tramis.

Le mot Koumbit signifie forum en créole antillais, symbolisé à travers son logo par un tambour, objet de communication et de rassemblement commun à toutes les cultures afro-créoles. "Si cet événement vise à promouvoir les talents afro-créoles, il est ouvert à tous.te.s. Il vise à parler essentiellement de problématiques liées à l'industrie du jeu vidéo avec toutefois un regard nouveau du fait-même de la particularité et de la diversité des profils et parcours que nous mettrons en avant", explique Mickaël Newton.

Pour cette première édition, l'événement est gratuit et limité à 50 participant.e.s pour le moment. "Le programme, les invité.e.s et les modalités de l'évènement seront communiqués d'ici quelques semaines. Nous sommes d'ores et déjà heureux d'annoncer la participation de talents afro-créoles originaires de divers horizons. Par ailleurs, il est très important pour nous de mettre également en lumière la diversité des métiers que comprend cette industrie, qu'ils soient dans la programmation, le design, l'animation ou encore le marketing" précise Mélissandre Monatus.

Cet évènement, 100% indépendant, sera composé d'un mélange de tables rondes, de tribunes libres et de retours d'expériences, le tout proposé dans un format 100% en ligne, en direct et en français.

Lien d'inscription à l'événement

Les places sont limitées !

À propos de Muriel Tramis

Muriel Tramis, ingénieure martiniquaise, conceptrice de jeux vidéo depuis 1986, est une pionnière de cette industrie. Elle a toujours manifesté un engagement fort pour la présence des femmes dans les métiers scientifiques et techniques ainsi que le rôle culturel et éducatif du jeu vidéo. Elle a été élevée au rang de Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juillet 2018 pour l'ensemble de sa carrière et ses capacités d'innovation dans l'industrie. Elle poursuit ses activités dans la conception de nouveaux projets.

À propos de Mélissandre Monatus

Mélissandre Monatus, originaire de la Martinique, est une professionnelle du marketing, de la communication et de l'événementiel depuis une quinzaine d'années. Elle a travaillé pour le compte d'éditeurs et de studios indépendants en tant que salariée ou consultante. Depuis 2018, elle promeut la visibilité des studios africains sur la scène internationale et forme des étudiants d'écoles supérieures aux métiers du marketing, de la communication et de l'événementiel.

À propos de Mickaël Newton

Mickaël Newton, originaire de la Martinique et de la Guadeloupe, est un spécialiste des questions de responsabilité sociétale dans l'industrie du jeu vidéo depuis une quinzaine d'années. Président fondateur de l'association Loisirs Numériques, il porte ses engagements aussi par la gestion et la modération du groupe professionnel Jvpro ainsi que la première bourse indépendante du jeu vidéo. Il accompagne les studios indépendants sur les questions de diversité et d'inclusivité dans les jeux vidéo.