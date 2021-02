Nantes Game Xperience esport tour #2

Dans la continuité de son circuit esport, la Boîte à Pixels s'adapte au contexte sanitaire et propose le 2ème tour de son tournoi "à distance". Après le succès de la première étape du circuit NGX esport Tour, les joueurs et les joueuses s'affronteront à nouveau pour tenter d'accéder à la Grande Finale prévue en septembre 2021.

Au menu, 2 jeux mythiques : League of Legends et Rocket League le samedi 13 février en version Online Edition !

Ce tour #2 propose deux tournois sur les célèbres League of Legends (16 équipes) et Rocket League (32 équipes). Comme précédemment, l'ambition de cet événement est de promouvoir le jeu vidéo et ses usages au plus large public, même à distance.

Plus qu'un événement esport, nous souhaitons offrir un contenu unique via un "Plateau TV" retransmis sur Twitch. L'occasion de rencontrer différents acteurs du jeu vidéo : Atlangames, France esports, La Global Game Jam 2021. Ils viendront témoigner, présenter, faire découvrir l'univers du jeu vidéo, tout au long de ce samedi qui s'annonce riche en contenu !

Materiel.net sponsor officiel de NGX esport tour #2 viendra féliciter les joueurs les plus valeureux avec près de 500€ de dotations.

La participation aux tournois est gratuite et l'inscription se fait en ligne. Vous avez juste envie de découvrir l'univers Nantes Game Xperience en vibrant au rythme des matchs ou découvrir les facettes d'un univers passionnant ? Rendez le samedi 13 février à partir de 12h00 sur Twitch.