L'industrie des jeux vidéo championne des fusions-acquisitions Le jeu vidéo domine les industries des technologies, des médias et télécommunications (TMT) avec une croissance annuelle de 130% des fusions-acquisitions en 2020, selon GlobalData

Parmi tous les secteurs des technologies, médias et télécommunications (TMT), le jeu vidéo a connu la plus forte croissance annuelle en matière de fusions-acquisitions : +130% en termes de volume de transactions (transactions d'une valeur supérieure ou égale à 50 millions de dollars), révèle GlobalData, une société spécialisée dans l'analyse de données.

Le dernier rapport de GlobalData, "Mergers and Acquisitions in Tech, Media and Telecom (.), 2020 Update - Thematic Research", montre que l'activité de fusions-acquisitions avait diminué au cours du premier semestre 2020, en particulier au deuxième trimestre en raison de la pandémie Covid-19, avec seulement 95 milliards de dollars de transactions en cours. Cependant, l'activité s'est fortement redressée au second semestre pour atteindre une valeur totale de l'ensemble des transactions à 903 milliards de dollars américains pour l'année entière.

La croissance a été attribuée aux transactions dans des secteurs tels que les jeux vidéo, les composants électriques, les semi-conducteurs, l'électronique grand public, les logiciels d'application et les services de télécommunications. Il y a eu 46 acquisitions dans le secteur des jeux vidéo et huit d'entre elles étaient des transactions d'un milliard de dollars. Parmi celles-ci figurent l'acquisition par Microsoft de la société holding de jeux vidéo ZeniMax Media, l'acquisition par Flutter Entertainment de la société de paris sportifs FanDuel et la fusion de Flying Eagle Acquisition Corp avec la société de sports électroniques Skillz Inc.

Snigdha Parida, analyste thématique chez GlobalData, commente :

Avec un usage accru sur mobile et des confinements prolongés, le jeu vidéo est devenu un passe-temps. L'effet immédiat a été une explosion des ventes de jeux sur mobiles, bénéficiant à la fois aux développeurs de jeux et aux constructeurs. Résultat, les investisseurs se sont précipités pour prendre part à la croissance rapide du marché des jeux vidéo."

PUBG Mobile, le jeu de battle royale soutenu par le géant chinois Tencent, a généré près de 2,6 milliards de dollars de revenus en 2020, devenant ainsi le jeu mobile le plus rentable de l'année. En 2020, Tencent a été l'acquéreur le plus actif avec six acquisitions dans le jeu vidéo (transactions d'une valeur supérieure ou égale à 50 millions de dollars américains).

Mme Parida conclut :

À court terme, le Covid-19 continuera à avoir un impact positif sur le secteur des jeux, car les personnes qui restent à la maison cherchent à se divertir. À moyen terme, les taux de croissance commenceront à baisser vers la fin de 2021 à mesure que les restrictions liées aux confinements s'atténueront dans le monde. GlobalData s'attend à ce que les jeux mobiles et en ligne soit la principale source de fusion-acquisition du secteur, avec l'esport et le cloud gaming.

Le maintien des taux de croissance dans le secteur du jeu vidéo nécessitera une meilleure couverture du réseau 5G, des catalogues de jeux attrayants et des prix raisonnables. Les entreprises devront également se concentrer sur les nouveautés, l'expérience utilisateur et des offres d'abonnement."