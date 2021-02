La communauté mondiale de Blizzard Entertainment se donne rendez-vous en ligne pour la BlizzConline les 19 et 20 février

Découvrez les dernières nouveautés de Blizzard dans un évènement en ligne dédié aux jeux et à la communauté, disponible en intégralité et gratuitement sur BlizzCon.com. Fêtez 30 ans de jeux et célébrez les aventures à venir avec Blizzard pendant cet évènement qui commencera par une cérémonie d'ouverture le vendredi 19 février à 23h00, heure de Paris. Marquez le coup avec la Collection commémorative, un pack spécial contenant des bonus pour plusieurs jeux Blizzard, disponible dès à présent dans la boutique Blizzard

Champions d'Azeroth, défenseurs de Sanctuaire et du secteur de Koprulu, et héros d'Overwatch et du Nexus sont invités à prendre part à un évènement virtuel pour célébrer la communauté et sa créativité, 30 ans de jeux Blizzard et les aventures épiques à venir à l'occasion de la BlizzConline, qui se déroulera les 19 et 20 février sur BlizzCon.com et sera disponible pour tous, en intégralité et gratuitement.

La Blizzconline est un évènement en ligne consacré à la communauté et à tout l'univers Blizzard, et pour les joueurs du monde entier, c'est l'occasion de se rassembler en ligne en attendant de pouvoir se retrouver en personne. Pendant deux journées d'affilée et sur six chaînes de programmes, les développeurs de Blizzard parleront des dernières actualités des jeux, et cosplayers, artistes et murlocs improvisés vous feront profiter de leurs talents à l'occasion d'évènements tels que la Célébration de la communauté. Et comme Blizzard souffle ses 30 bougies en février, les joueurs du monde entier pourront fêter trois décennies de jeux et d'univers épiques tout en découvrant ce que l'avenir réserve à leurs amis, leurs guildes et leurs alliés.

Nous ne pouvions pas laisser passer trop de temps sans aller à la rencontre de la communauté dans l'esprit de la BlizzCon, et c'est le but de cet évènement : retrouver nos amis du monde entier et célébrer les liens et les expériences que nous partageons grâce aux jeux, a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. Nous serons également ravis de vous donner un aperçu du contenu sur lequel nos équipes travaillent ces derniers temps, et même s'il ne s'agira pas d'une BlizzCon ordinaire, ce format en ligne est l'occasion de changer un peu nos habitudes et de créer un évènement que chacun pourra suivre de chez soi."

La première journée de la BlizzConline débutera le vendredi 19 février à 23h00, heure de Paris, avec un segment d'ouverture offrant un aperçu du contenu en cours de développement. Ensuite, pendant plus de trois heures, les spectateurs pourront suivre les six chaînes thématiques pour se plonger dans les jeux qui les intéressent le plus.

Les festivités reprendront le samedi 20 février à 21h00, heure de Paris, de nouveau sur plusieurs chaînes, et l'évènement s'achèvera au milieu de la nuit. Au cours de cette seconde journée, Blizzard répondra aux questions des joueurs lors de plusieurs conférences et mettra les fans du monde entier à l'honneur à l'occasion de la Célébration de la communauté, où seront annoncés les vainqueurs et les mentions honorables des concours et présentations de cosplay, vidéos, dessins et "Nos fans ont du talent".

Si les joueurs manquent certains évènements en direct, ils pourront les retrouver dans les archives vidéo de la BlizzConline. Un programme détaillé des évènements et segments sera publié quelques semaines avant la BlizzConline.

En plus des festivités du 30e anniversaire prévues pendant et autour de la BlizzConline, toutes sortes de bonus commémoratifs en jeu disponibles à partir d'aujourd'hui† permettront aux joueurs de marquer le coup dans leurs jeux Blizzard préférés pendant la convention et après. Les trois packs de la Collection commémorative sont disponibles dans la boutique Blizzard sur Battle.net :

Essentials Pack (19,99 €) : profitez encore plus de la fête et recevez la mascotte Dragonnet du Néant touché par la lune dans World of Warcraft, Tracer et sa monture Renégat OSV-03 dans Heroes of the Storm, une icône de joueur assortie d'un tag pour Overwatch (prochainement), un ensemble de portraits de StarCraft (prochainement), ainsi qu'une mascotte et un portrait pour Diablo III (version PC/Mac, prochainement).† Obtenez également 10 paquets de cartes de Folle journée à Sombrelune dans Hearthstone et 5 coffres dans Overwatch, ainsi qu'un code pour profiter de 15 % de remise pour toute commande dans le Blizzard Gear Store (des restrictions s'appliquent).

Heroic Pack (39,99 €) : passez aux choses sérieuses et ajoutez la puissante monture Polaris à votre collection dans World of Warcraft, étourdissez l'ennemi avec le modèle légendaire Raynhardt dans Overwatch (prochainement), recevez une carte légendaire aléatoire de Folle journée à Sombrelune dans Hearthstone et une paire d'ailes ornementales dans Diablo III (version PC/Mac, prochainement).*

Epic Pack (59,99 €) : offrez-vous le meilleur et recevez tout le contenu de l'Heroic Pack, plus 5 paquets de cartes dorées de Folle journée à Sombrelune contenant exclusivement des cartes dorées, 3 coffres dorés dans Overwatch contenant au moins un objet légendaire chacun, 30 jours de temps de jeu pour World of Warcraft, et un ensemble de transmogrification complet pour Diablo III (version PC/Mac, prochainement).†

Une version de ce pack est prévue pour les joueurs d'Overwatch et Diablo III sur console. Les détails, le prix et la disponibilité seront annoncés ultérieurement.

Une partie du contenu de la Blizzconline sera disponible en 12 langues en direct ou en vidéo à la demande, avec des sous-titres en français, espagnol (Europe), allemand, russe, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), arabe, japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Pour plus d'informations sur la BlizzConline, consultez le site blizzcon.com/fr-fr/.