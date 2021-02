Ubisoft publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal 2020- 21, clos le 31 décembre 2020 Trimestre record et performance supérieure aux attentes marqués par une excellente exécution, des lancements de grande qualité et la puissance du catalogue

Net bookings record de 1 001,0 m€, supérieur à l'objectif

Net bookings des neuf premiers mois

En M€ 9

mois 2020-21 Variation publiée

vs. 2019-20 En % du net bookings total 9 mois 2020-21 9 mois 2019-20 Chiffre d'affaires IFRS15 1 722,10 +54,60% na na Net bookings 1 755,70 +57,20% na na Net bookings digital 1 243,80 +39,90% 70,80% 79,60% Net bookings PRI 589,9 +24,40% 33,60% 42,50% Net bookings back-catalogue 1 019,30 +33,30% 58,10% 68,50%

1er éditeur1 en nombre d'unités vendues toutes plateformes confondues en 2020

Nouvelle génération (Playstation 5, Xbox Series X/S) [1] : Ubisoft classé deuxième éditeur - Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs : Legion et Immortals Fenyx Rising dans le top 7 des meilleures ventes

[1] : Ubisoft premier éditeur tiers en 2020, Just Dance 2020 8ème meilleure vente Record de nombre de joueurs uniques sur un trimestre

Assassin's Creed Valhalla : Revenu[2] record pour la franchise

: Revenu[2] record pour la franchise Just Dance 2021 : Net bookings en forte hausse par rapport à Just Dance 2020

: Net bookings en forte hausse par rapport à Just Dance 2020 Poursuite de la forte dynamique du back-catalogue sur le trimestre :

- Nette croissance de Brawlhalla, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Far Cry 5, The Crew 2, Anno 1800

- Progression de plus de 200% du back-catalogue Just Dance

- Forte hausse de l'engagement d'Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Origins

- Solide acquisition pour Tom Clancy's Rainbow Six Siege : près de 70 millions de joueurs enregistrés depuis son lancement

: net bookings compris entre 2 220 M€ et 2 280 M€ et résultat opérationnel non-IFRS entre 450 M€ et 500 M€ L'engagement ESG d'Ubisoft récompensé par le statut "Prime" d'ISS ESG

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré

Notre stratégie continue de porter ses fruits. Nous avons réalisé, de loin, le plus gros trimestre de l'histoire d'Ubisoft grâce à la qualité de nos lancements et à la profondeur de notre catalogue. Nous sommes incroyablement fiers de nos équipes qui, dans un environnement extrêmement difficile, ont lancé quatre titres sur de nombreuses plateformes, tout en continuant à nourrir nos services Live. Au travers de cet accomplissement sans pareil, elles ont démontré une résilience et une qualité d'adaptation remarquables. Cette capacité d'exécution à un tel niveau de qualité révèle avec force la puissance de notre modèle de production et la durabilité de notre organisation.

Dans un contexte d'engagement de plus en plus prononcé des joueurs et de tendances très porteuses de l'industrie, Ubisoft continue d'évoluer vers une récurrence grandissante de ses revenus. Notre back-catalogue, à forte rentabilité, est ainsi amené à représenter une part toujours plus importante de notre activité."

Frédérick Duguet, Directeur Financier, commente

Le trimestre a été marqué par le succès de Just Dance 2021 et les excellentes réceptions critiques d'Immortal Fenyx Rising et d'Assassin's Creed Valhalla. Ce dernier a enregistré des revenus records et s'est classé, avec Watch Dogs : Legion, parmi le top 4 des meilleures ventes sur la nouvelle génération de consoles. La très forte performance de notre back-catalogue est également remarquable avec, notamment, une dynamique historique pour nos titres Assassin's Creed, une solide progression de la franchise Far Cry et une forte croissance de l'engagement et des revenus de la marque The Crew et de notre jeu Free-to-Play Brawlhalla. Nous tirons également pleinement profit de l'énorme succès de la Switch et de notre position de premier éditeur tiers sur la plateforme avec, entre autres, notre catalogue de jeux Just Dance et Mario + Rabbids Kingdom Battle. Cette profondeur de catalogue, qui va bien au-delà des marques citées, nous offre une visibilité toujours plus grande et continue d'être un fort moteur de rentabilité."

Yves Guillemot conclut

Le modèle d'Ubisoft est principalement fondé sur la création d'actifs en interne. C'est un modèle éprouvé, qui a permis de bâtir l'un des portefeuilles les plus larges et diversifiés de franchises à succès et une valeur actionnariale remarquable. Les bénéfices et les opportunités de cette stratégie ne cessent d'augmenter dans un monde où la valeur des marques de jeu vidéo croît fortement et où les actifs de qualité AAA se font rares en raison de barrières à l'entrée de plus en plus élevées. Cette dynamique vertueuse vient confirmer notre confiance dans notre capacité à continuer de générer une forte valeur pour nos équipes, nos joueurs et nos actionnaires sur le long-terme."

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Chiffre d'affaires et net bookings

En millions d'Euros T3 9 mois 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 Chiffre d'affaires IFRS15 965,1 416,2 1 722,10 1 113,70 Revenus différés liés à la norme IFRS15 35,9 39,3 33,6 2,9 Net bookings 1 001,00 455,5 1 755,70 1 116,60 Net bookings digital 588,4 351 1 243,80 888,8 Net bookings PRI 218,2 163,6 589,9 474 Net bookings back-catalogue 306,1 252,2 1 019,30 764,7

Le chiffre d'affaires IFRS15 du troisième trimestre 2020-21 s'élève à 965,1 M€, en hausse de 131,9% (+138,0% à taux de change constants[3]) par rapport aux 416,2 M€ réalisés au troisième trimestre 2019-20.

Le chiffre d'affaires IFRS15 des neuf premiers mois 2020-21 s'élève à 1 722,1 M€, en hausse de 54,6% (+57,4% à taux de change constants) par rapport aux 1 113,7 M€ réalisés sur les neuf premiers mois 2019-20.

Le net bookings du troisième trimestre 2020-21 s'élève à 1 001,0 M€, supérieur à l'objectif compris entre 860,0 M€ et 960,0 M€ et en hausse de 119,7% (+125,5 % à taux de change constants) par rapport aux 455,5 M€ réalisés au troisième trimestre 2019-20.

Le net bookings des neuf premiers mois 2020-21 s'élève à 1 755,7 M€, en hausse de 57,2 % (+60,1% à taux de change constants) par rapport aux 1 116,6 M€ réalisés sur les neuf premiers mois 2019-20.

Perspectives

Quatrième trimestre 2020-21

Le net bookings du quatrième trimestre 2020-21 est attendu en forte hausse entre 464 M€ et 524 M€.

Exercice 2020-21

La Société resserre ses objectifs pour l'exercice 2020-21 afin de refléter la très bonne performance du troisième trimestre ainsi que les mises à jour récemment annoncées du calendrier de lancement de certains jeux et contenus additionnels :

Net bookings entre 2 220 M€ et 2 280 M€ vs. 2 200 M€ et 2 350 M€ précédemment

Résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 450 M€ et 500 M€, soit un milieu de fourchette identique avec l'objectif précédent compris entre 420 M€ et 520 M€

Faits marquants récents

Ubisoft est récompensé avec le statut "Prime" par ISS ESG, l'une des principales agences de notation pour les investissements durables, en reconnaissance de ses activités liées à divers indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Le statut "Prime" reconnaît les meilleures entreprises de leur secteur.

Ubisoft annonce le développement d'un nouveau jeu Star Wars avec Lucasfilm Games : Ubisoft a annoncé sa collaboration avec Lucasfilm Games pour le développement d'un nouveau jeu narratif en monde ouvert ancré dans la célèbre galaxie Star Wars. Dirigé par Massive Entertainment, le renommé studio AAA d'Ubisoft basé à Malmö, en Suède, le projet s'appuie sur les technologies de pointe développées par Massive, dont le puissant moteur de jeu Snowdrop, afin de créer une aventure Star Wars novatrice et inédite.

Nomination de Raashi Sikka en tant que Vice-Présidente Diversité & Inclusion : Ubisoft a nommé Raashi Sikka au poste de VP Diversité & Inclusion. Cette nomination constitue une étape décisive pour le Groupe qui travaille activement à renforcer sa culture et ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion. Elle promouvra, pilotera et développera des stratégies d'inclusion et des initiatives en matière de diversité, dans toutes les géographies d'Ubisoft et au sein de toutes les fonctions du Groupe. La nomination de Raashi prend effet le 1er février 2021.

Nomination de Belén Essioux-Trujillo au Conseil d'administration d'Ubisoft : Le Conseil d'administration d'Ubisoft a coopté Belén Essioux-Trujillo en qualité d'administratrice indépendante, sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, et sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale. Elle apportera son expérience dans le domaine des ressources humaines au sein de grandes entreprises internationales.

Ubisoft place avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros à échéance 7 ans avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d'ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de près de 5 fois. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise ainsi qu'au financement d'acquisitions potentielles futures. Cette opération a permis d'allonger la maturité du profil d'endettement du Groupe à un coût plus attractif.