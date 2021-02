Just For Games rejoint le groupe suédois Zordix

Just For Games est heureux d'annoncer aujourd'hui son entrée au sein du groupe suédois Zordix.

Cette acquisition est une étape importante dans le développement des 2 sociétés. Elle va venir renforcer et étendre leurs positions respectives sur l'ensemble de la chaîne de valeur : de la création, à l'édition et la distribution physique et numérique de jeux vidéo à l'échelle mondiale.

La transaction s'élève à environ 15 millions d'euros, financée en majeure partie par une émission nouvelle d'actions Zordix AB, cotées au Nordic Growth Market à Stockholm.

Ayant connue une croissance ininterrompue depuis sa création par Philippe Cohen il y a 10 ans, Just For Games s'est imposé comme le spécialiste français de la distribution de jeux vidéo grand public, indépendant et gamer.

Toujours à l'écoute des tendances, la société a été pionnière sur le marché européen des consoles et accessoires retrogaming, et a récemment diversifié son offre produit en offrant aux fans de jeux vidéo les bandes originales vinyles de leurs jeux favoris.

Avec plus de 10 millions de jeux distribués au format physique depuis sa création, Just For Games a ensuite initié en 2019 une activité d'édition et de production qui rencontre déjà ses premiers succès avec des titres tels que Instant Sports, 30-in-1 Game Collection, Instant Chef Party ou encore Fantasy Friends.

Cette acquisition par Zordix inscrit Just For Games dans une stratégie de développement mondiale, passant par de futures acquisitions et synergies au sein du groupe suédois.

Dans le cadre de cet accord Just For Games pourra compter sur l'expérience et le savoir-faire des studios Zordix (Dimfrost Studio, Invictus Games, Zordix Racing) en matière de développement de jeux ; Just For Games apportera au Groupe son expertise de marché, son réseau de distribution international et son catalogue d'édition.

Philippe Cohen, fondateur et président de Just For Games restera aux commandes de Just For Games et commente

Cette transaction marque le point culminant de 10 ans en tant qu'entreprise indépendante, ainsi que le début d'un parcours de croissance exaltant au sein de la Famille Zordix. Toute l'équipe de Just For Games, ainsi que moi-même, sommes très enthousiastes à l'idée de combiner nos forces et de travailler aux côtés des équipes talentueuses de Zordix, riches d'une longue expérience dans l'industrie."

Matti Larson, CEO de Zordix ajoute

Nous sommes ravis d'accueillir Philippe et toute l'équipe de Just For Games au sein de la Zordix Family aujourd'hui.

Just For Games est une aventure entrepreneuriale impressionnante, avec une capacité épatante de forte croissance ininterrompue, et dont l'activité d'édition se développe très vite. Just For Games est une étape importante pour Zordix qui créé le socle d'une croissance continue de notre Groupe, pour lequel 2021 va être une année très active."