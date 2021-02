In Memoriam, le roman - 18 ans plus tard repartez sur les traces du Phénix… Co-écrit par Eric Viennot et Florence Beauchard le roman In Memoriam est adapté du thriller interactif du même nom, sorti en 2003

Jack Lorski est un journaliste d'investigation. Il découvre par hasard une scène de meurtre dans un film super 8, tourné par un amateur dans les années 70. Fasciné par cette découverte, il commence à enquêter et retrouve Karen, la fille du caméraman disparu, décidée à élucider le meurtre de son père. De Rhodes à Istanbul en passant par Londres, Rome et Prague, leur enquête va les mettre sur la piste d'un manuscrit ancien, qui a la réputation de porter malheur à ses différents propriétaires, tous morts accidentellement. Au même moment, un tueur en série surnommé le Phénix, accompagne ses meurtres atroces d'un rituel ésotérique, en lien avec le manuscrit maudit.

Quel est le lien entre ces évènements si lointains ?

Pour le savoir, Jack et Karen se lancent alors à la poursuite du tueur. Mais affronter le Phénix sur son terrain n'est pas sans risque. In Memoriam - Le roman permettra à tous les joueurs de l'époque de se replonger dans l'univers du jeu près de 18 années plus tard.

Les autres découvriront l'enquête de Jack Lorski et de Karen Gijman sur les traces du tueur en série esthète surnommé le Phénix.

Pour les besoins du roman vous découvrirez de nouveaux personnages, de nouvelles séquences et une nouvelle fin.

In Memoriam - Le roman sortira le 17 février 2021. Commander cet ouvrage Titre : In Memoriam

Auteur : Eric Viennot, Florence Beauchard

Editeur : Librinova

Commander : sur Amazon