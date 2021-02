L'acquisition de Glu Mobile par Electronic Arts souligne l'importance du jeu mobile, selon GlobalData Par Rupantar Guha, chef de projet associé pour la recherche thématique chez GlobalData

L'acquisition de Glu Mobile par EA* est une preuve supplémentaire de l'importance croissante du mobile pour les principaux éditeurs de jeux. Financièrement, le jeu mobile est le segment le plus important de l'industrie des jeux vidéo et vaudra plus de 100 milliards de dollars d'ici 2022, selon les prévisions de GlobalData.

EA se classe dixième sur 42 entreprises dans le tableau de bord thématique des jeux vidéo de GlobalData, qui évalue les entreprises en fonction de leur position concurrentielle dans les dix thèmes majeurs impactant l'industrie des jeux vidéo. Pour monter dans le classement, EA - actuellement en retard sur les leaders du marché - devra améliorer son score sur trois thèmes sur cinq dans le jeu mobile.

EA cherchera à utiliser les actifs, la propriété intellectuelle (IP) et l'expertise de Glu pour rivaliser avec Tencent, Microsoft et Activision Blizzard. Cependant, on ne sait pas si les jeux "casual gamer" de Glu Mobile seront suffisants. Tencent, par exemple, possède un vaste portefeuille de jeux de battle royale populaires tels que Honor of Kings et PUBG Mobile. EA devra produire un jeu du même niveau que Fortnite Battle Royale (Epic Games) ou Call of Duty Mobile (Activision Blizzard) pour vraiment faire des vagues sur le marché du jeu mobile.

Ceci étant dit, l'ajout de studios appartenant à Glu - tels que Blammo Games, Playfirst et CrowdStar - permettra certainement à EA d'étendre des capacités de développement de jeux mobiles et de se mettre sur la bonne voie.