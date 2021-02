3 places pour participer à notre programme d'accélération pour studios de jeux vidéo indépendants L'appel à projets est ouvert jusqu'au 28 février

Dans le cadre de notre programme d'accélération 2021, la région Nouvelle-Aquitaine et L'agglomération de Grand Angoulême avec le CNAM-Enjmin proposent de soutenir deux studios pour participer à notre programme d'un an. Les studios doivent être basés en Nouvelle-Aquitaine.

En plus de la track Nouvelle-Aquitaine et Grand Angoulême, une troisième place est également disponible pour un jeune studio de jeu indépendant, grâce au soutien de l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ). Dans ce cas, les fondateurs des studios doivent avoir moins de 31 ans.

Nous recherchons des studios qui se distinguent par la qualité de leurs projets ainsi que par leurs ambitions internationales et économiques pour un développement d'entreprise réussi à long terme.

Le programme se concentre sur des aspects tels que la gestion de la croissance, l'optimisation de la stratégie, le positionnement sur le marché, la stratégie de communication et le financement public et privé.

Les studios sélectionnés auront accès gratuitement à toutes les activités du programme d'accélération.

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 28 février.

Contactez :

Nicolas Etienne, responsable Accélération, SpielFabrique 360° UG - nicolas spielfabrique.eu

spielfabrique.eu Stéphane Natkin, fondateur de la Compagnie des Martingales - stephane.natkincdmartingales.fr

ou remplissez le formulaire Google avec votre projet en cours de développement.

SpielFabrique et La Compagnie des Martingales organisent ensemble un programme d'accélération pour les start-ups et les jeunes entrepreneurs sur le marché du jeu. Notre programme s'appuie sur un programme de parrainage complet et sur un réseau de premier ordre d'entreprises, d'experts du jeu, d'investisseurs et de partenaires de l'industrie créative bien établis. Ensemble, nous aidons les développeurs de jeux à atteindre leurs objectifs d'une manière plus professionnelle, plus rapide et plus efficace. Nous promouvons des concepts et des prototypes de jeux ayant un grand potentiel culturel et commercial. Notre soutien couvre à la fois le développement et la commercialisation des jeux, ainsi que le financement.

Grâce à nos sessions de coaching en ligne et en face à face de grande qualité et à nos ateliers pratiques, nous offrons aux équipes participantes les meilleures bases pour établir professionnellement leur entreprise et, idéalement, pour mettre leurs idées sur le marché en quelques mois seulement.