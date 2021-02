Les dépenses en matériel et accessoires de jeu pour PC aux Etats-Unis ont augmenté de 62% en 2020 selon NPD Group Des augmentations ont également été observées pour les contenus numériques des jeux PC, le nombre d'heures de jeu et le nombre de joueurs sur PC

Selon The NPD Group, en 2020, les dépenses totales en matériel et accessoires de jeux sur PC ont totalisé 4,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 62% par rapport à 2019, et plus du double des ventes totales par rapport à 2017. Les contenus numériques de jeux PC ont également connu une croissance, augmentant de 19% à 7,5 milliards de dollars.

Toutes les catégories de matériel et d'accessoires ont connu une croissance à deux chiffres, les casques, moniteurs et claviers pour PC enregistrant la plus forte croissance en dollars et en unités. En 2020, la croissance des revenus des accessoires de jeu sur PC a dépassé celle du matériel de jeu sur PC avec des augmentations respectives de 81% et 57%.

Les mesures de confinement liées au Covid-19 ont joué un rôle dans la croissance que nous constatons dans les jeux sur PC, car les consommateurs cherchaient des moyens de se divertir tout en passant plus de temps à la maison",

a déclaré Stephen Baker, spécialiste technologies chez NPD.

"Après une année 2020 historique, avec plusieurs années de croissance regroupées en une seule, nous prévoyons une croissance de 3% pour le matériel et les accessoires de jeu PC en 2021. Tout en restant optimistes quant aux perspectives du matériel et des accessoires de jeu PC pour l'avenir, et nous prévoyons que le taux de croissance des segments dépassera celui de l'ensemble de l'industrie, nous ne prévoyons pas d'augmentation progressive en dollars, mais plutôt un plafonnement de la demande à ces nouveaux niveaux élevés."

La croissance d'une année à l'autre du jeu vidéo PC a été remarquable, en grande partie grâce aux consommateurs à la recherche de formes supplémentaires de divertissement à domicile pendant la pandémie Covid-19. Selon le rapport Evolution of Entertainment de NPD, 40% des consommateurs américains ont joué aux jeux PC en 2020, soit une augmentation de 4% par rapport à 2019. Les joueurs PC ont également augmenté le temps passé à jouer à des jeux en 2020 (+14%).

Le jeu vidéo PC est le segment le plus innovant, le plus ouvert et le plus diversifié de l'industrie du jeu vidéo. C'est également l'un des plus accessibles, car de nombreux ménages possèdent un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable",

a déclaré Mat Piscatella, analyste de l'industrie du jeu vidéo pour The NPD Group.

"Au cours de 2020, il y a eu une augmentation significative du nombre de joueurs PC ainsi que du temps et de l'argent investis par ces joueurs dans les jeux PC."