Les annonces de la BlizzConline 2021 : Blizzard Arcade Collection, l'année du Griffon pour Hearthstone, Burning Crusade Classic et Diablo II : Resurrected

Au sommaire

La Blizzard Arcade Collection fait renaître les jeux qui ont abouti à la création de Blizzard Entertainment

Les versions améliorées de The Lost Vikings, Rock N Roll Racing et Blackthorne sont dès à présent disponibles sur Battle.net, Nintendo Switch, PlayStation4 et Xbox One.

Il y a trente ans, une poignée de développeurs de logiciels fondaient leur propre studio dans le but de créer des jeux vidéo du genre qu'ils appréciaient eux-mêmes, en tant que joueurs. Leurs premiers titres, à savoir The Lost Vikings,Rock N Roll Racing et Blackthorne, qui furent chacun salués par la critique, posaient déjà les principes et fondations de la société qui deviendrait bientôt Blizzard Entertainment. Aujourd'hui, Blizzard est fier de dévoiler la Blizzard Arcade Collection, un recueil dématérialisé de ses premiers succès, remis au goût du jour et disponibles dès à présent sur PC Windows, Nintendo Switch, PlayStation4 et Xbox One (ainsi que sur PlayStation5 et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité).

Sur PC Windows, la Blizzard Arcade Collection est incluse dans la Collection commémorative, un pack de contenu pour les jeux Blizzard sorti plus tôt dans le mois et marquant 30e anniversaire de la société (les joueurs ayant déjà acheté ce produit recevront automatiquement la Blizzard Arcade Collection). Une version de ce pack est également disponible sur console dès aujourd'hui, sous la forme de la Collection commémorative du 30e anniversaire de Blizzard.

C'est grâce à The Lost Vikings, Rock N Roll Racing et Blackthorne que nous avons ensuite pu créer Warcraft, Diablo et StarCraft. La Blizzard Arcade Collection est donc en quelque sorte un retour aux sources de notre société,

explique J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.

De nombreux fans de Blizzard du monde entier gardent de chaleureux souvenirs de ces jeux, et nous ont souvent demandé de les adapter sur les plateformes actuelles. Non contents d'exaucer ces souhaits, nous sommes ravis de proposer une expérience inédite, avec de nouvelles fonctionnalités présentes pour la première fois dans chaque jeu."

Les jeux de la Blizzard Arcade Collection seront disponibles en deux versions : Original Edition et Definitive Edition (détails ci-dessous), proposant chacune la possibilité de personnaliser les commandes et de revenir jusqu'à 10 secondes en arrière. Les Original Editions de The Lost Vikings et Blackthorne comprennent également un "mode spectateur" permettant aux joueurs de visionner une partie préenregistrée du jeu et d'en prendre le contrôle à tout instant. Toutes les versions de chaque jeu permettent également de sauvegarder votre progression n'importe quand, sauf dans la Definitive Edition de Rock N Roll Racing. Cerise sur le gâteau, la Blizzard Arcade Collection contient également de nombreux bonus, dont des illustrations, des ressources de développement, du contenu jamais utilisé, un approfondissement de l'univers des jeux, des interviews et bien plus encore.

Le meilleur de la nostalgie

Chaque titre présent dans la Blizzard Arcade Collection possède un gameplay amusant, une personnalité unique et un niveau de détail élevé, des valeurs clés communes à tous les jeux Blizzard. Tous proposent un défi que l'on prend plaisir à relever, première incarnation de ce qui deviendrait la marque de fabrique de Blizzard : des mécanismes de jeu satisfaisants, une identité visuelle colorée et un ton humoristique.

Dans The Lost Vikings, les joueurs incarnent Erik le Rapide, Olaf le Coriace et Baleog le Féroce, trois vikings intrépides qui doivent conjuguer leurs capacités pour résoudre des centaines d'énigmes, éliminer des ennemis et poursuivre le dangereux périple qui les mènera à leur foyer. La Definitive Edition de The Lost Vikings combine les meilleurs aspects des différentes versions d'origine sur console : la qualité audio et visuelle supérieure de la première version, plus les niveaux et cinématiques bonus et la possibilité de jouer jusqu'à trois en coop locale, apportés par la version ultérieure.

Avec ses circuits truffés de pièges et sa bande-son rock/metal épique, Rock N Roll Racing propulse les joueurs dans des courses effrénées et explosives. Choisissez parmi un éventail de pilotes aux talents variés et de véhicules personnalisables, chacun équipé d'un arsenal améliorable conçu pour vous aider à surpasser et littéralement détruire vos adversaires. La Definitive Edition ajoute à cela des effets environnementaux, comme la pluie et la neige, et permet à quatre joueurs de s'affronter en multijoueur local, contre deux dans l'Original Edition. Et ce n'est pas tout : 384 variations de pistes, résolution 16 : 9, nouveaux enregistrements des morceaux de la bande-son, nouvelles compositions et nouvelles répliques doublées de "Loudmouth Larry", qui commente les actions des joueurs tandis qu'ils font chauffer la gomme.

Blackthorne suit l'histoire de Kyle "Blackthorne" Vlaros, membre redoutable des commandos doté d'une force brutale, d'une ruse animale, d'un passé mystérieux et surtout d'un fusil dont la puissance ne cesse d'augmenter. Dans la peau du personnage éponyme, les joueurs doivent lutter pour accomplir leur destinée, esquivant les balles et abattant leurs ennemis dans un monde extraterrestre futuriste en 2D, infesté de monstres mutants et de hordes de gobelins, afin de libérer son peuple. La Definitive Edition du jeu comprend une zone supplémentaire à découvrir, jusqu'ici uniquement disponible sur la version 32 bits de Blackthorne,ainsi qu'une carte de style "brouillard de guerre" qui se dévoile à mesure que les joueurs explorent les niveaux.

Les Definitive Editions permettront également à un public plus large que jamais d'aborder The Lost Vikings, Rock N Roll Racing et Blackthorne ; en effet, pour la toute première fois, les joueurs du monde entier pourront découvrir ces titres fondateurs de Blizzard en italien, coréen, espagnol (Amérique Latine), portugais (Brésil), polonais, russe et chinois simplifié et traditionnel, en plus des versions française, allemande, japonaise et espagnole (Europe) qui existaient déjà.

Disponible dès maintenant sur Battle.net et en téléchargement sur console

Actuellement, la version PC Windows de la Blizzard Arcade Collection est uniquement disponible sur Battle.net et incluse dans la Collection commémorative (il n'est pas possible de l'acheter séparément). Sur console, la Blizzard Arcade Collection est disponible sur le Nintendo eShop, le PlayStationStore et le Marché Xbox dans la Collection commémorative du 30e anniversaire de Blizzard, ou peut être achetée séparément (19,99 €).

Hearthstone prend son envol pour l'année du Griffon

Dès le début de la nouvelle année de Hearthstone, tous les joueurs pourront aisément débloquer les 235 cartes du nouvel ensemble fondamental, qui remplace les ensembles classique et de base existants. Forgés dans les Tarides, la première extension de l'année, est disponible en préachat dès maintenant. Elle contient 135 nouvelles cartes inspirées par l'une des régions les plus emblématiques et appréciées de World of Warcraft. Hearthstone : Livre des Mercenaires, un nouveau mode de jeu solo et compétitif dans lequel les joueurs recrutent et améliorent de puissants personnages d'Azeroth pour leur faire disputer des combats, est prévu pour plus tard dans l'année.

Hearthstone s'envolera pour une nouvelle ère dans les semaines à venir, avec le début de l'année du Griffon,qui introduira des modifications majeures, des centaines de nouvelles cartes et des nouvelles façons de jouer. L'année du Griffon décollera avec sa première extension, Forgés dans les Tarides, inspirée par la région du même nom de World of Warcraft, où des millions de braves aventuriers de la Horde se sont fait les dents (ou les défenses) et ont commencé à écrire leur légende.

Le début de l'année du Griffon coïncide avec la sortie du nouvel ensemble fondamental de Hearthstone, qui remplace les ensembles classique et de base existants par une sélection de 235 cartes (anciennes et nouvelles) conçues pour redynamiser le jeu, aussi bien pour les joueurs actuels que les nouveaux venus. L'ensemble fondamental s'accompagne du nouveau format Classique, qui permettra aux joueurs de composer des decks et de s'affronter avec les cartes originales de Hearthstone, présentes lors de la sortie du jeu en 2014.

Plus tard dans l'année sortira Hearthstone : Livre des Mercenaires, un tout nouveau mode solo et compétitif qui propose aux joueurs d'assembler et améliorer des équipes constituées des plus grands héros et méchants d'Azeroth, pour les mettre à l'épreuve dans une série de combats tactiques captivants et en perpétuelle évolution.

Les joueurs verront leurs mercenaires gagner de l'expérience, de l'équipement et de nouvelles capacités, et évoluer en des versions plus puissantes d'eux-mêmes au fil de missions générées aléatoirement et à la forte rejouabilité, inspirées des roguelikes.

L'année du Griffon s'annonce palpitante et débordante de nouveau contenu et d'expériences inédites pour Hearthstone,

prévoit J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.

Forgés dans les Tarides nous propulsera dans une région typique de World of Warcraft, chère à nos coeurs et à nombre de nos joueurs, le nouvel ensemble fondamental perpétuera la tradition de renouvellement annuel du jeu, et Hearthstone : Livre des Mercenaires et le nouveau mode Classique fourniront encore plus d'options de jeu amusantes."

Extension Forgés dans les Tarides

Forgés dans les Tarides, véritable hommage aux débuts de World of Warcraft, comprend 135 nouvelles cartes inspirées des personnages et récits qui ont caractérisé cette région aussi bien-aimée qu'éprouvante. En plus de nouveaux mots-clés et mécaniques de jeu, Forgés dans les Tarides ajoute 10 serviteurs mercenaires légendaires, représentant chacun une classe de Hearthstone différente, dont l'histoire sera contée tout au long de l'année du Griffon, y compris dans le futur nouveau mode de jeu : Hearthstone : Livre des Mercenaires.

Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent préacheter le mégapack Forgés dans les Tarides (79,99 €), qui contient 85 paquets de cartes de l'extension (dont 5 paquets de cartes dorées contenant exclusivement des cartes dorées), 2 cartes légendaires dorées aléatoires, le dos de carte et le héros alternatif Hamuul Totem-Runique, ainsi que des avantages de champs de bataillequi dureront jusqu'à la fin de l'extension. Le pack de préachat Forgés dans les Tarides est également disponible au prix de 49,99 € et comprend 60 paquets de cartes de l'extension, 2 cartes légendaires aléatoires et le dos de carte Hamuul Totem-Runique.

Hearthstone : Livre des Mercenaires

Hearthstone : Livre des Mercenaires est un futur nouveau mode solo et compétitif qui proposera aux joueurs de réunir de puissants personnages de l'univers Warcraft, anciens et nouveaux, et de les faire monter de niveau dans des combats tactiques captivants. La sortie de Hearthstone : Livre des Mercenaires est prévue pour le courant de l'année, et de plus amples informations seront dévoilées à l'approche de la date.

Ensemble fondamental et format Classique

L'ensemble fondamental de Hearthstone débarquera avec l'ouverture de l'année du Griffon. Déblocable gratuitement pour tous les joueurs au fil de leur montée de niveau et mis à jour chaque année, l'ensemble fondamental remplace les ensembles classique et de base par une sélection de 235 cartes nouvelles et existantes visant à renouveler Hearthstone et à assurer un démarrage en douceur pour les nouveaux joueurs. L'ensemble fondamental comprendra 160 cartes de classe et 75 cartes neutres, parmi lesquelles des versions revisitées des serviteurs légendaires représentant les plus redoutables dragons de Warcraft, dont Aile de mort, Malygos et Ysera.

Autre nouveauté de l'année du Griffon : le format Classique, qui invite les joueurs à découvrir ou redécouvrir le jeu tel qu'il l'était à sa sortie, en 2014. Complémentaire aux formats Standard et Libre, le format Classique bénéficiera d'un suivi constant, avec ses propres récompenses et son classement, et comprendra toutes les cartes originales de Hearthstone dans leur première version.

Rendez-vous sur www.playhearthstone.com pour plus d'informations sur Forgés dans les Tarides, Hearthstone : Livre des Mercenaires et le futur ensemble fondamental.

Les joueurs franchissent à nouveau la Porte des ténèbres dans World of Warcraft Burning Crusade Classic

Redécouvrez le monde brisé de l'Outreterre tel qu'il était lors de la sortie de la toute première extension de WoW Classic signée Blizzard Entertainment, disponible plus tard dans l'année. Burning Crusade Classic est inclus pour tout abonnement existant à World of Warcraft sans frais supplémentaires.

Au-delà de la Porte des ténèbres, sur le royaume brisé de l'Outreterre, les armées démoniaques de la Légion ardente préparent une invasion qui menace le monde d'Azeroth. Plus tard dans l'année, les joueurs de World of Warcraft pourront revenir sur les terres dévastées par la corruption de la péninsule des Flammes infernales afin d'arrêter l'incursion à sa source, redécouvrir ce qui se terre dans les forêts fongiques du marécage de Zangar, et affronter une nouvelle fois Illidan le Traître dans Burning Crusade Classic, la reconstitution authentique par Blizzard Entertainment de la toute première extension de World of Warcraft.

La communauté de World of Warcraft a souhaité ardemment WoW Classic, et les joueurs ont désormais hâte de poursuivre leur aventure dans The Burning Crusade,"

a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.

"Depuis la sortie de WoW Classic, et à travers les mises à jour de contenu, nous avons beaucoup appris des attentes actuelles des joueurs. Nous nous inspirons de cela pour rendre ces nouvelles aventures en Outreterre plus épiques que jamais, à la fois pour les joueurs qui franchissent la Porte des ténèbres pour la première fois, et pour ceux qui redécouvrent ce contenu."

Burning Crusade Classic bénéficie des bases fondamentales de WoW Classic, afin d'offrir aux joueurs une occasion unique de vivre ou revivre le prochain chapitre légendaire de la saga Warcraft. Dès le lancement, et au fil des mises à jour de contenu à venir, cette version permettra de redécouvrir les fonctionnalités de 2007, dont :

Le royaume brisé de l'Outreterre : parcourez les dangereux reliefs des Tranchantes, là où même les dragons n'osent s'aventurer ; chassez aux côtés des Orcs Mag'har non corrompus, au sein des îles en lévitation de Nagrand ; affrontez les agents démoniaques de la Légion aux portes du Temple noir, et bien plus.

: parcourez les dangereux reliefs des Tranchantes, là où même les dragons n'osent s'aventurer ; chassez aux côtés des Orcs Mag'har non corrompus, au sein des îles en lévitation de Nagrand ; affrontez les agents démoniaques de la Légion aux portes du Temple noir, et bien plus. Deux nouvelles races jouables : combattez pour la Horde parmi les Elfes de sang, à la recherche d'une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l'Alliance en tant que Draeneï, peuple exilé de l'Outreterre en quête d'un nouveau foyer.

: combattez pour la Horde parmi les Elfes de sang, à la recherche d'une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l'Alliance en tant que Draeneï, peuple exilé de l'Outreterre en quête d'un nouveau foyer. Rassemblez-vous aux portes de l'arène : prouvez votre valeur aux côtés de vos alliés les plus fidèles dans des combats JcJ en 2c2, 3c3 ou 5c5 dans l'arène des Epreuves ou le Cercle de sang.

: prouvez votre valeur aux côtés de vos alliés les plus fidèles dans des combats JcJ en 2c2, 3c3 ou 5c5 dans l'arène des Epreuves ou le Cercle de sang. Parcourez l'extension sur votre monture volante : prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d'Ombrelune avec l'arrivée des montures volantes en Outreterre.

: prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d'Ombrelune avec l'arrivée des montures volantes en Outreterre. Bravez les dangers des raids et donjons : partez à la conquête de donjons à 5 joueurs dans la forteresse cristalline du donjon de la Tempête et les grottes du Temps, où les héros seront témoins du passé d'Azeroth. Assiégez les couloirs hantés du raid à 10 joueurs de Karazhan, et rassemblez l'équipement qui vous permettra de vous confronter à Kil'jaeden dans le raid à 25 joueurs du plateau du Puits de soleil.

: partez à la conquête de donjons à 5 joueurs dans la forteresse cristalline du donjon de la Tempête et les grottes du Temps, où les héros seront témoins du passé d'Azeroth. Assiégez les couloirs hantés du raid à 10 joueurs de Karazhan, et rassemblez l'équipement qui vous permettra de vous confronter à Kil'jaeden dans le raid à 25 joueurs du plateau du Puits de soleil. De nouvelles options pour les héros : optez pour le métier de joaillier et taillez de puissantes gemmes à sertir dans votre équipement ; choisissez entre la faction de l'Aldor et celle des Clairvoyants à Shattrath pour obtenir des récompenses uniques ; incarnez un paladin pour la Horde ou un chaman pour l'Alliance, et bien plus.

Avant de franchir la Porte des ténèbres, les joueurs auront un choix à effectuer pour chacun de leur personnage de WoW Classic : progresser vers Burning Crusade avec les autres héros de la Horde et de l'Alliance sur leur royaume, ou continuer à explorer le contenu original de WoW Classic sur les tout nouveaux royaumes "Classic Era" qui ouvriront leurs portes avec l'arrivée de Burning Crusade Classic. Les joueurs désireux de profiter des deux mondes pourront "cloner" chacun de leurs personnages de WoW Classic grâce à un service payant optionnel, ce qui permettra à leurs héros de plonger dans Burning Crusade Classic tandis que leurs clones continueront l'aventure originale sur un royaume Classic Era. Plus de détails sur chaque type de royaume et les options pour les personnages seront communiqués ultérieurement.

Peu avant la sortie de l'extension, Blizzard proposera un service optionnel de Sésame vers le niveau 58 pour permettre aux joueurs dont les personnages n'ont pas atteint le niveau requis de rejoindre leurs amis en Outreterre. Afin de préserver l'intégrité de l'avancée des joueurs dans WoW Classic, ce Sésame ne pourra pas être utilisé sur les royaumes Classic Era, ni avec un nouveau personnage Elfe de sang ou Draeneï. De plus, cette option ne sera disponible que pour un seul personnage par compte World of Warcraft. Plus de détails, dont le prix et la disponibilité, seront annoncés à une date ultérieure.

Comme pour WoW Classic, l'accès à Burning Crusade Classic sera inclus pour tout abonnement existant à World of Warcraft sans frais supplémentaires. Blizzard Entertainment lancera bientôt une bêta de Burning Crusade Classic, afin de récolter les commentaires des joueurs et s'assurer du bon équilibre entre authenticité et amusement. Plus d'informations sur la bêta, dont les modalités d'inscription, seront communiquées à une date ultérieure.

Pour en savoir plus sur Burning Crusade Classic, rendez-vous sur le site officiel de World of Warcraft Classic.

Blizzard Entertainment ressuscite Diablo II en 2021 sur PC et consoles

Diablo II : Resurrected est une reconstitution fidèle de Diablo II et de son extension primée permettant de revivre une aventure intemporelle agrémentée de graphismes en 3D ultra détaillés en haute résolution et d'un son Dolby Surround 7. Disponible plus tard dans l'année sur PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 et Nintendo Switch. Inscrivez-vous sur Diablo2.com pour tenter de participer à l'alpha technique à venir sur PC.

Diablo II,l'un des titres PC les plus acclamés de toute l'histoire du jeu vidéo, est de retour… redécouvrez les Enfers comme vous ne les avez jamais vus. Blizzard Entertainment a annoncé aujourd'hui Diablo II : Resurrected, la remasterisation ultime de Diablo II et son extension Lord of Destruction, deux épisodes majeurs de la série de jeux de rôle et d'action emblématique.

D'après Time magazine, Diablo II est "probablement le meilleur jeu de rôle, le meilleur jeu de type dungeon-crawler, et le meilleur jeu PC de tous les temps." Diablo II : Resurrected propose aux vétérans et à une nouvelle génération de joueurs de plonger dans l'histoire sombre du jeu, de partir à la chasse au butin et de profiter d'un gameplay endiablé de type hack-and-slash avec des effets visuels modernes tirant parti des machines de jeu actuelles.

Les modèles originaux en 2D ont été entièrement revus et possèdent désormais un rendu en 3D et des effets physiques, un éclairage dynamique, des animations retravaillées et des effets de sorts remis au goût du jour, le tout dans une résolution pouvant aller jusqu'à 4K.† Les 27 minutes de cinématiques retraçant l'épopée du mystérieux Rôdeur noir ont été entièrement remaniées, image par image. L'ambiance sonore cauchemardesque de Sanctuaire et sa bande originale inoubliable ont également bénéficié d'une amélioration et sont compatibles Dolby Surround 7.1. Les améliorations sonores et visuelles de Diablo II : Resurrected sont l'écrin parfait pour mettre en valeur le gameplay et les mécaniques de jeu qui passionnent les joueurs du monde entier depuis tant d'années.

Diablo II a été décisif pour Blizzard et pour des millions de joueurs du monde entier. Avec Diablo II : Resurrected, nous sommes heureux de proposer ce grand classique sur PC et consoles avec une progression partagée sur les plateformes compatibles, afin que les joueurs puissent revivre ou découvrir tout l'univers de Diablo II sur la plateforme de leur choix,

a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.

Grâce aux nouveaux effets visuels et sonores haute résolution de Diablo II : Resurrected, le jeu est aussi amusant et captivant qu'il y a 20 ans."

Les joueurs nostalgiques qui préfèrent la version d'origine pourront passer de la version classique à la version moderne, et inversement, à tout moment à l'aide d'une seule touche. Même si Diablo II : Resurrected ressemble à un nouveau jeu, le gameplay et les systèmes du jeu d'origine sont exactement les mêmes qu'à l'époque, seules quelques améliorations de confort ont été ajoutées, comme le coffre partagé.

Diablo II : Resurrected propose sept classes de personnages hautement personnalisables : l'amazone, le barbare, le nécromancien, le paladin et la sorcière, issus du jeu de base, ainsi que l'assassin et le druide, apparus avec l'extension Lord of Destruction. Pour personnaliser leurs héros, les joueurs pourront choisir des compétences et des talents, fabriquer des objets et les sertir, collecter des ensembles complets, acquérir des armes et des armures uniques, assembler des combinaisons de mots runiques, et bien plus.

Diablo II : Resurrected est un pack complet proposant toute une vie d'aventure, qui embarque les joueurs dans le monde dangereux de Sanctuaire où ils devront affronter Diablo, le Seigneur de la Terreur, et ses serviteurs des Enfers à travers les quatre actes palpitants de la campagne de Diablo II. Ils pourront y retrouver leur bien-aimé mentor Deckard Cain, combattre aux côtés de l'archange Tyraël, et rencontrer des personnages devenus légendaires dans l'histoire du jeu vidéo. Cette édition comprend également tout le contenu de l'extension Lord of Destruction, qui permet de découvrir la suite de l'histoire avec l'acte V, où les joueurs devront gravir le funeste mont Arreat pour affronter Baal, seigneur de la Destruction.

Développé par Blizzard Entertainment et son studio interne Vicarious Visions, Diablo II : Resurrected sera disponible plus tard dans l'année sur PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 et Nintendo Switch. Grâce à la progression partagée entre les plateformes compatibles, les joueurs pourront retrouver leurs personnages et tous leurs objets, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils jouent.

Les courageux aventuriers peuvent obtenir plus d'informations, et s'inscrire pour avoir une chance de participer à l'alpha technique sur PC à venir sur le site www.diablo2.com. Le site officiel propose également plus de détails, dont des informations sur le prix et la disponibilité.