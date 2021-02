Koumbit du jeu vidéo : le programme de l'événement du 25 février 2021

Le "Koumbit du jeu vidéo", premier événement francophone mettant en lumière les professionnel-le-s afro-créoles de l'industrie du jeu vidéo dans le monde organisé par les vétérans de l'industrie Muriel Tramis, Mélissandre Monatus et Mickaël Newton, dévoile son programme et ses invité.e.s pour son premier rendez-vous 100% en ligne prévu le jeudi 25 février 2021 de 11h00 à 20h00 C.E.T.

Durant toute une journée, nos intervenant-e-s se relaieront à travers quatre rubriques principales : les tables rondes, les pitchs de projets, les retours d'expérience et les tribunes libres, répartis en 16 moments distincts.

Focus sur les tables rondes

12h : quels accompagnements et aides pour les studios & créateurs afro-créoles ?

16h40 : L'image des femmes, notamment afro-créoles, dans les jeux vidéo

19h : Le recrutement dans le jeu vidéo : où en est-on ?

Ces moments seront animés respectivement par Sylvain Chabi (chef d'entreprise), Jennifer Lufau (fondatrice d'Afrogameuses) et Saïdou Bernabé (fondateur de l'école Parallel 14.)

Iels accueilleront chacun-e trois débatteur-ice-s issu-e-s de studios connus (Dontnod, Ubisoft, Arkane Studios) ou totalement indépendants qui partageront leurs points de vue sur les questions précitées.

Découvrez des projets et plaidoyers divers et variés

Les autres rubriques accueilleront également des invité-e-s qui ont beaucoup à dire : à titre d'exemple, Teddy Kossoko viendra faire le pitch de Gara, son projet pour soutenir les créateurs d'Afrique, Farhanaz "Joy" Elahee nous fera part de sa tribune libre quant à l'interactivité et l'animation dans le jeu vidéo et que nous aurons droit à un retour d'expérience d'Olivier Mondésir dans les mondes de l'audiovisuel et de l'e-sport.

D'autres intervenant-e-s comme Yann Leroux (psychologue), Cindy Asselin de Beauville (narrative game designer) ou encore Margaux Monjoly (étudiante tech art & concept art) partageront aussi leur témoignage ainsi que leur vision de l'industrie vidéoludique.

Le détail du programme

Il est encore temps de vous inscrire !

Parmi la centaine de places disponibles, il ne reste plus que quelques places gratuites pour participer à l'événement en tant que spectateur-ice. Les autres places disponibles sont dites de "soutien" car payantes à prix libre à partir de 1€, pour une participation aux frais fonctionnels.

Ainsi et peu avant l'événement, vous recevrez un lien privé et personnel Zoom pour vous connecter à l'événement, qui sera partagé dans le courant du printemps, aux autres spectateur-ice-s sur Youtube.

Les inscriptions seront closes le mercredi 24 février à 23h59 C.E.T.

S'inscrire à l'événement