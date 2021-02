Bandai Namco Entertainment Europe devient actionnaire minoritaire de Limbic Entertainment, Aurore Briere nommée COO adjointe de BNEE

Bandai Namco Entertainment Europe (BNEE) annonce aujourd'hui l'acquisition d'une part minoritaire dans le studio de développement allemand Limbic Entertainment, avec une prise d'effet au 30 décembre 2020. Cette nouvelle fait suite à l'acquisition de Reflector Entertainment en septembre 2020.

Par ailleurs, Aurore Briere est la nouvelle COO adjointe de BNEE depuis le 1er janvier 2021. Dans son nouveau rôle, elle devra gérer les fonctions administratives des départements Finance, RH, Opérations, Informatique et Juridique, mais aussi gérer l'intégration des studios et des entreprises. Aurore dépendra directement d'Arnaud Muller, COO de BNEE.

BNEE devient actionnaire minoritaire de Limbic Entertainment

Conformément à son objectif prioritaire de création et de détention de nouvelles propriétés intellectuelles, BNEE annonce l'acquisition d'une part minoritaire du développeur allemand Limbic Entertainment. Le studio, qui emploie plus de 80 personnes, mettra toute l'expertise acquise sur des titres comme Tropico 6, Memories of Mars et la série Heroes of Might & Magic au service de deux nouvelles franchises de BNEE.

Le courant est passé entre nous dès la première rencontre avec l'équipe de BNEE",

commente Stephan Winter, PDG de Limbic Entertainment GmbH.

"Grâce à cette collaboration, nous disposons désormais de l'assistance, des capacités et des ressources nécessaires pour assurer la croissance de notre studio. Limbic Entertainment GmbH est impatient d'ouvrir ce nouveau chapitre de son histoire et de travailler avec BNEE sur deux nouveaux projets passionnants."

Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Limbic Entertainment et l'acquisition d'une part minoritaire de la société. Les équipes du studio ont démontré toute l'étendue de leur talent en développant de nombreux titres à succès, Tropico 6 étant le dernier en date. Le studio travaillera sur deux nouvelles franchises",

explique Arnaud Muller, COO de Bandai Namco Entertainment Europe.

"En faisant entrer de nouvelles propriétés intellectuelles dans le giron de BNEE, ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la stratégie définie il y a quelques années pour Bandai Namco Entertainment Europe."

Aurore Briere nommée COO adjointe

Depuis le 1er janvier 2021, Aurore Briere est COO adjointe de Bandai Namco Entertainment Europe. Elle travaillera en étroite collaboration avec Arnaud Muller, COO de BNEE, et supervisera les départements Finance, RH, Juridique, Informatique et Opérations avec un objectif clair : faire en sorte qu'au moins 50 % des revenus de BNE soient générés par l'Occident. Aurore a également participé à la récente acquisition de Reflector Entertainment et à l'acquisition d'une part minoritaire de Limbic Entertainment. Aurore a rejoint BNEE en 2010 au poste de responsable des performances commerciales, de la consolidation et de la comptabilité des entreprises. Elle a notamment travaillé sur l'analyse et la surveillance financières et sur la fusion avec Bandai Namco Entertainment en 2012 afin de regrouper les activités de distribution et de publication. Elle a ensuite évolué pour devenir directrice du contrôle financier du groupe et directrice de la finance et des opérations, travaillant à cette occasion sur les prévisions budgétaires, les relations avec les acteurs financiers et les opérations de restructuration.

Avant de rejoindre Bandai Namco Entertainment Europe, Aurore a travaillé pendant quelques années comme auditrice externe chez KPMG France. Aurore aime élargir ses horizons, comme lorsqu'elle a vécu une expérience inoubliable dans la forêt amazonienne ou qu'elle a exploré les coins reculés d'Amérique latine avec sa famille.

Je suis ravie de participer à l'aventure de BNEE depuis plus de 10 ans et heureuse de voir la société grandir et s'épanouir",

explique Aurore Briere.

"Sous la direction de Bandai Namco Entertainment Inc. et d'Arnaud Muller, j'espère que les 10 prochaines années seront encore plus réussies !"

Aurore a largement contribué au succès de Bandai Namco Entertainment Europe. Elle a participé au développement de marques maison comme Little Nightmares, à l'acquisition de Reflector Entertainment, premier studio détenu par Bandai Namco Entertainment Europe, et à l'acquisition d'une part minoritaire de Limbic Entertainment",

explique Arnaud Muller.

"Dans ses nouvelles fonctions, elle jouera un rôle plus important encore pour aider BNEE à atteindre ses objectifs au cours des prochaines années, en particulier l'ouverture du nouveau siège de BNEE en 2021 ou encore le développement de nos activités, de nos marques et de notre impact sur les joueurs."