Le Game Stack Live de Microsoft revient en format digital les 21 et 22 avril

L'événement des développeurs de jeux, le Game Stack Live, reviendra en format digital les 21 et 22 avril et les inscriptions sont ouvertes.

Au Game Stack Live, vous pouvez vous attendre à tout ce que vous aimez dans les événements IRL, mais depuis le confort de votre salon. Le Game Stack Live proposera des dizaines de conférences de développeurs, des opportunités de networking et des informations sur les plateformes, les outils et les services qui permettent aux développeurs de jeux de Microsoft et d'ailleurs de se faire connaître.

Plus de 40 conférences de professionnels de l'industrie porteront sur les thèmes suivants :

Graphismes

Systèmes et outils

Production et édition

Multijoueur

Accessibilité et inclusion

Audio

Vous vous rappelez peut-être que les conférences du Game Stack Live de l'année dernière comportaient de nouvelles idées sur des sujets tels que les Xbox Series, le projet xCloud et bien d'autres encore. Vous trouverez ici plus de détails sur Microsoft Game Stack ainsi que la liste complète des conférences prévues par Microsoft et ses partenaires développeurs.