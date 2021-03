Le cloud gaming va profondément perturber la distribution, la consommation et la monétisation des jeux, déclare GlobalData

Même si le cloud gaming ne représentait que 1% des revenus de l'industrie des jeux vidéo en 2020, la technologie devrait changer fondamentalement l'environnement au cours des dix prochaines années, avec un taux de croissance annuel cumulé de 40% jusqu'en 2030. Dans un récent webinaire GlobalData, Rupantar Guha, chef de projet associé, a noté que le cloud gaming avait le potentiel de bouleverser l'industrie, avec un impact considérable sur la façon dont les jeux sont distribués, consommés et monétisés.

Guha commente : "Dans dix ans, les traditionnels jeux PC et consoles auront été remplacés par des jeux hébergés dans le cloud et accessibles via des clients légers sur PC, consoles ou mobiles. Cela peut être une transition encore plus douce si les défis liés au déploiement de la 5G sont relevés, car il s'agit de l'un des principaux obstacles à la technologie. Pour l'instant, l'industrie attend le déploiement généralisé de la 5G, qui offrira la vitesse Internet, la latence réseau et la disponibilité des serveurs nécessaires pour une expérience de haute qualité."

Distribution

Avec le cloud gaming, les jeux sont directement livrés aux utilisateurs sans qu'il soit nécessaire de télécharger des fichiers sur des appareils ou d'acheter des supports physiques.

Guha note : "La distribution directe de jeux pourrait menacer l'avenir des canaux de distribution tels que Steam qui vendent des jeux PC téléchargeables ainsi que les entreprises qui fabriquent et vendent des jeux sur console."

Consommation

Le cloud gaming est une menace potentielle pour les fabricants de PC et de consoles de jeu haut de gamme.

Guha commente : "Le cloud gaming offre une portabilité transparente. Les utilisateurs n'auront plus besoin d'acheter des consoles ou des composants PC coûteux pour jouer à des jeux haut de gamme. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent passer d'un appareil à un autre, à l'intérieur ou à l'extérieur, sans entraver leurs sessions ou leur expérience de jeu de haute qualité. Le cloud gaming offre aux joueurs la liberté avec son facteur de mobilité, ce qui signifie que le jeu peut vraiment être une expérience mobile."

Monétisation

Le cloud gaming permet aux utilisateurs d'accéder aux jeux en payant des frais d'abonnement mensuels, ce qui ramène l'achat de jeux à un besoin ponctuel. Cela aura un impact sur les revenus des plateformes de distribution de jeux et des magasins d'applications mobiles.

Guha ajoute : "La monétisation est un aspect critique du cloud gaming, bien qu'elle en soit encore à un stade expérimental. L'industrie s'efforce de découvrir la meilleure façon de conquérir des clients et de générer des revenus. La plupart des services de cloud gaming sont basés sur un abonnement et un contenu exclusif devient de plus en plus critique pour attirer les clients. Ceux qui ne disposent pas de ces avantages doivent changer leurs modèles commerciaux pour rester compétitifs."

Pour en savoir plus sur les tendances du cloud gaming en regardant l'enregistrement du webinaire. La vidéo du webinaire vous aidera à en savoir plus sur les leaders, les gagnants, l'importance de la 5G et les risques auxquels les services de cloud gaming seront confrontés de la part des régulateurs. Ce contenu est basé sur le rapport de GlobalData, "Cloud Gaming - Thematic Research".