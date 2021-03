Level 256 - Appel à candidatures de projets innovants dédiés à l'esport

Level 256 et l'ensemble de ses partenaires recrutent la 4ème promotion de projets innovants dédiés à l'esport Appel à candidatures 2021 : Level 256 part à la recherche des entrepreneurs de l'esport de demain

Lancée en novembre 2018, Level 256 porté par Paris&Co a déjà accompagné 30 projets innovants sur la thématique de l'esport. Aujourd'hui, la plateforme est à la recherche des pépites et de sa 4ème promotion qui contribuera à la construction de l'esport de demain à travers des solutions innovantes. Du 1er mars au 16 avril, l'appel à candidatures de la plateforme est ouvert pour recueillir des projets sur le sport électronique ou des projets souhaitant pivoter, être accompagné sur le secteur de l'esport.

L'année 2021 n'échappe pas à la règle et nous sommes heureux d'ouvrir cet appel à candidatures annuel afin de trouver les projets de l'esport de demain. Nous vous avons préparé un petit article pour mieux cerner les tenants et aboutissants et ainsi vous convaincre de nous rejoindre au sein de la plateforme : Level 256 (Paris&Co) !

Vous hésitez à candidater ? Participez à la réunion d'information en ligne

Nous savons que prendre une décision de ce type ne se fait pas uniquement avec quelques mails. C'est pour ça que nous vous invitons à rencontrer les équipes de Level 256 pour en savoir plus et répondre à vos questions lors d'un temps dédié : rendez-vous le 23 mars de 14h à 16h

