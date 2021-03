SpeeDons : Le marathon de speedrun avec Médecins du Monde et MisterMV En live les 5, 6 et 7 mars sur Twitch

SpeeDons, le premier événement esport caritatif au profit de Médecins du Monde se tiendra les 5, 6 et 7 mars à l'Accor Arena en partenariat avec MisterMV, streameur reconnu aux 618K followers sur la plateforme de streaming Twitch. Ce marathon de jeux vidéo inédit de 55 heures a pour but de collecter un maximum de dons pour l'association.

Le marathon de speedrun caritatif au profit de Médecins du Monde

Après les succès des éditions du Z Event (France) et du Games Done Quick (USA), Médecins du Monde lance Speedons, son événement esport caritatif. Ce concept répond à un double objectif : collecter des dons et faire connaître l'association.

Durant trois jours, du vendredi 5 mars à 18h jusqu'à dimanche 7 mars minuit, les 50 gamers qui ont répondu à l'invitation de MisterMV se lanceront le défi de finir leur jeu en un temps record (speedrun) tout en appelant leur communauté à faire des dons pour Médecins du Monde.

Alors que la pandémie Covid-19 a impacté économiquement le secteur associatif, les organisations caritatives doivent sans cesse réinventer leurs moyens de communication et développer de nouveaux outils de collecte afin de sensibiliser de nouveaux donateurs.

Pour cette première édition, Mistermv a fait appel a des invités de choix : les streamers Zerator, Damdam and Shisheyu l'accompagneront à la co-animation de l'évènement.

MisterMV streamer engagé auprès de Médecins du Monde

Xavier, alias MisterMV a répondu présent pour aider Médecins du Monde à développer un nouvel axe de collecte grâce à l'esport. Fort de ses 394K abonnés sur Youtube et de ses 618K followers sur Twitch, il mobilise sa communauté autour des valeurs de l'association qu'il partage : l'indépendance financière et politique, le soin et le témoignage, le changement social et la solidarité. Créée en 1980, Médecins du Monde agit depuis 40 ans en France et à travers le monde pour faire de l'accès aux soins un droit effectif.

Nous saluons l'engagement de MisterMV pour faire connaître nos missions auprès de sa communauté et inciter aux dons en participant à cet événement",

déclare Jean-Baptiste Matray, directeur de la communication et du développement à Médecins du Monde.

"L'action de Médecins du Monde prend tout son sens en ces temps de crise sanitaire mondiale. Mais elle risque d'affecter nos ressources classiques, alors il est important de développer de nouveaux canaux de collecte auprès d'un nouveau type de donateurs. Car nous avons besoin plus que jamais de la générosité du grand public pour continuer à mener nos missions auprès des plus vulnérables".

https://www.speedons.fr/