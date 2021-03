La Gamers Assembly revient à Poitiers avec une nouvelle formule pour sa 21e édition La plus grande LAN Party de France s'adapte aux enjeux sanitaires pour offrir une nouvelle édition à ses fans du 3 au 5 avril 2021

L'association FuturoLAN et Grand Poitiers sont fiers et heureux d'annoncer le retour de la Gamers Assembly : Festival Edition, 1er événement esport de France. Après une année 2020 marquée par le passage de la Gamers Assembly en édition 100% Online, l'édition 2021 s'adapte et propose une nouvelle formule hybride mêlant animations sur site et compétitions en ligne.

Gamers Assembly : une nouvelle formule dans le respect des mesures sanitaires

Du 3 au 5 avril 2021, la Gamers Assembly tiendra sa 21e édition au Parc des Expositions de Grand Poitiers. Si cette édition verra les joueurs se rencontrer principalement en ligne, le partenariat entre la Gamers Assembly et Grand Poitiers fait partie intégrante de l'ADN de l'événement. C'est pourquoi le Parc des expositions de Grand Poitiers restera central dans le dispositif et servira de lieu d'animation de tous les tournois. Objectif affiché : faire vivre l'événement aux fans comme s'ils y étaient !

Pour cette édition, l'événement retrouve ses racines esports et se concentrera autour de 5 tournois officiels qui rassembleront plusieurs milliers de participants en ligne. De nombreuses animations seront également proposées pendant les 3 jours de l'événement, depuis le Parc des Expositions, mais aussi en duplex dans toute l'agglomération.

Un plateau TV accueillera animateurs et invités, pour des interviews, des animations, les commentaires des compétitions officielles de la Gamers Assembly mais aussi les finales de deux événements hors compétitions (sous réserve de la situation sanitaire).

Nous sommes ravis de pouvoir retrouver les fans du plus grand événement esport français pour un long week-end de tournois, d'animations diverses et d'engagement des membres de la communauté gaming et esport français, toujours active, engagée et solidaire. Si nous avons hâte de les retrouver, dans les conditions habituelles, dès notre prochaine édition, nous jugeons primordial d'être présents dès cette année au travers d'un retour à nos racines esports pour leur offrir un aussi beau spectacle que possible",

explique Vincent Colas, Président de l'association FuturoLAN, organisatrice de la Gamers Assembly.

En 2021, La Gamers Assembly Online Editions vous propose 3 événements sur le territoire de Grand Poitiers

Pour multiplier les liens avec les communautés après une année de distanciation physique et de réduction du lien social, la Gamers Assembly s'engage et vous propose les "Online Editions". Après une Gamers Assembly : Festival Edition à Poitiers, l'Association FuturoLAN proposera deux autres événements qui viendront ponctuer l'année 2021 sur le territoire de la Communauté Urbaine :

La Summer Edition à Chauvigny - Les 5 et 6 juin 2021

La Halloween Edition à Saint-Benoît - Les 6 et 7 novembre 2021

Grand Poitiers aime l'esport

Grand Poitiers Communauté urbaine demeure fidèle à la Gamers Assembly. Avec cette édition réinventée, l'association FuturoLan démontre sa capacité à s'adapter et à innover pour réunir les joueurs lors de ce rendez-vous désormais incontournable de Pâques depuis plus de 20 ans. Comme tous les joueurs et les habitués de la GA, Grand Poitiers est impatient de pouvoir réunir à nouveau les fans d'esport, de cosplay, les joueurs et les non-joueurs, les familles et les supporters de Bernard et André (nos seniors qui jouent à Wii Bowling). Pour divers événements, que ce soit avec les orKs Grand Poitiers - la 1ère équipe sponsorisée par une collectivité - ou lors des animations familiales dans les communes du territoire, Grand Poitiers va continuer à promouvoir et à démocratiser davantage l'esport.

Un programme riche pour tous !

5 tournois amateurs, semi-professionnels et professionnels

La Finale régionale du Trophée des Seniors par Silver Geek : les meilleurs seniors de la région s'affronteront en ligne pour un titre de champion régional Wii Bowling !

Un marathon Cosplay tout au long des étapes de la tournée Gamers Assembly

Un challenge Minecraft qui mettra en lumière les plus grands sites de Grand Poitiers

Et bien d'autres animations !

FuturoLAN s'implique dans la vie sociale du territoire en lançant 2 projets autour de l'art avec la Pixels invasion et de l'insertion par l'esport avec Team Jobs en partenariat avec l'association Orks. Plus d'informations sur ces deux initiatives sociales et culturelles seront révélées dans les prochaines semaines.

Plus d'informations sur le programme de la Gamers Assembly seront disponibles dans les prochains jours et semaines sur les réseaux de la Gamers Assembly et via le #GA2021.

Vous pourrez également retrouver ces informations sur le site officiel : ga2021.gamers-assembly.net