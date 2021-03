Plug In Digital, une croissance saluée par les classements européens Pour la quatrième année consécutive, l'expert français de la distribution et édition de jeux vidéo a été classé parmi les entreprises françaises et européennes en plus forte croissance, demeurant à la 1ère place dans l'industrie du divertissement

Chaque année, les magazines économiques Financial Times et Les Echos publient les classements des entreprises ayant réalisé la plus forte croissance sur une période de trois ans. Avec une évolution de 192% entre 2017 et 2019, Plug In Digital s'est affirmée comme numéro 1 dans le secteur du divertissement selon le magazine Les Echos, se hissant à la 145e place du classement général Les 500 Champions de le Croissance, aux côtés d'autres entreprises françaises prometteuses et ce pour la 4ème année consécutive.

Plug In Digital fait également briller le jeu vidéo français à l'échelle Européenne, en atteignant la 812e position du classement des 1000 Entreprises européennes en plus forte croissance selon le Financial Times. L'expert en distribution et édition de jeux vidéo est reconnu pour son efficacité et sa croissance permanente, passant de 6 employés à plus de 25 en seulement trois ans. Une évolution soutenue par le développement d'une filiale en Chine en 2019, ainsi que la montée en flèche de sa marque d'édition Dear Villagers, qui vient de fêter ses deux ans.

Fier d'une telle reconnaissance, Francis Ingrand, fondateur et PDG de l'entreprise s'est exprimé sur le sujet :

Plus que cette croissance remarquable années après années dont je suis réellement fier, ma plus grande satisfaction est de voir que Plug In Digital est bâtie sur des piliers solides et divers. Nous nous sommes développés sur toutes les facettes de l'industrie du jeu vidéo, allant de la distribution PC, qui constitue nos racines et où nous sommes un acteur clé dans le monde entier, à l'édition sur PC, consoles et mobile avec nos deux labels florissants. Nous profitons désormais d'importants atouts sur les marchés dont nous sommes pionniers, tels que le cloud gaming et les offres d'abonnement sur mobile. Plug In Digital reste ainsi fidèle à son slogan "Your games everywhere !"

Avec le lancement récent d'une nouvelle branche d'édition appelée PID Publishing, Plug In Digital poursuit son avancée avec des bases solides. Une activité accrue et un large champ d'action ont mené Plug In Digital à dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2020. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 40 employés, dont 13 embauches cette année. Opérant sur PC, mobile, console et le cloud gaming, l'expert montpelliérain continue de développer ses partenariats avec de talentueuses entreprises internationales telles que Tencent, Amazon Luna, 1C Entertainment, Deutsche Telekom et bien d'autres. Après une première levée de fonds réussie s'élevant à 2 millions d'euros en 2019, une deuxième campagne est prévue pour 2021, promettant de nombreux nouveaux projets intéressants.