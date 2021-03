Niantic annonce sa collaboration avec Microsoft pour proposer de nouvelles expériences de jeu à la pointe de l'innovation lors de la Microsoft Ignite 2021

Chez Niantic, nous, et surtout nos Explorateurs à travers le monde, constatons le pouvoir transformateur de la réalité augmentée pour améliorer la vie des gens. La RA peut enrichir le quotidien, comme lorsque vous marchez dans votre quartier ou vous rendez dans votre endroit préféré. Sortir et créer du lien social apporte beaucoup, et c'est ainsi que nous envisageons les réels avantages de la technologie RA : au service des personnes et des communautés.

Nous avons su offrir de nombreux moments et souvenirs incroyables grâce à nos expériences de jeu Niantic et nous faisons en sorte d'en proposer encore plus à l'échelle mondiale en utilisant du matériel de RA de dernière génération. Et ce n'est que le début. Pour ce qui est de la RA, nous ne sommes qu'aux débuts d'un changement fondamental dans l'informatique dans lequel le monde lui-même (les atomes) prend vie grâce à l'information et à l'expérience (les bits). Aujourd'hui, bien que du temps soit nécessaire à ce changement, d'importantes avancées logicielles et matérielles établissent les bases.

Pour notre part, nous nous engageons à optimiser et à étendre notre plate-forme pour créer des expériences RA dans le monde réel pour le plus d'appareils possible et pour un plus grand ensemble varié de joueurs, quel que soit leur emplacement physique. Cela comprend la création entre plusieurs personnes partageant le même point de vue sur la technologie : elle peut ouvrir la voie à un lien social plus profond et engendrer un esprit d'aventure dans le monde réel.

Lors de la conférence Microsoft Ignite de cette année, nous avons annoncé notre collaboration avec Microsoft pour proposer de nouvelles expériences de jeu à la pointe de l'innovation et à la croisée des mondes physiques et numériques afin de réunir les personnes autrement. Nous avons démontré le potentiel des nouvelles expériences de jeu en RA au cours d'une Preuve de concept de Pokémon Go. Bien que cette démonstration ne soit pas destinée à un usage grand public, elle offre un premier aperçu des futures évolutions logicielles et matérielles.

Plus d'informations