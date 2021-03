Women in Games France organise un live caritatif à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes Lundi 8 mars 2021 de 14h à 21h

Le 8 mars 2021 de 14h à 21h, rendez-vous sur la chaîne Twitch de l'association pour assister à plusieurs tables rondes et sessions gaming !

Soutenu par Goblinz Studio et Plug In Digital, Women in Games France donne la parole à des expert-e-s sur des sujets importants tels que le sexisme, le droit des femmes ou encore les stéréotypes de genre.

Sensibiliser, jouer et agir

En plus de donner la parole à de nombreuses expertes de l'industrie, cet événement permet de soutenir directement les femmes victimes de violences conjugales et sexistes : tous les dons seront reversés à l'association Filactions.

Les lives seront animés par les streameuses et expertes du jeu vidéo RedFanny, Konala, Kao, Quineapple et LiseF !

Au programme

14h - Atelier "Combattre le sexisme" avec :

Daisy Letourneur, Autrice et Militante Féministe

Jennifer Lufau, présidente de l'association Afrogameuses

Louis "Zinogra", secrétaire pour l'association Game'Her

15h - Session gaming sur le jeu "A Comfortable Burden" avec :

Aline Bardou, CEO du studio Otterways

16h - Table ronde "Droit des femmes" avec :

Oréade Knobloch, Fondatrice de "Place à l'égalité !", juriste de droit social, enseignante en droit du travail et spécialiste de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Esther Meunier, Journaliste indépendante mais aussi co-réalisatrice et co-productrice pour le podcast Activistes !

Jean Massiet, Streamer politique

17h - Table ronde "Les stéréotypes dans le jeu vidéo" avec :

Elise Galmard, Lead Narrative Designer pour Dontnod Ent.

Miryam Houali, Co-fondatrice et artiste 2D/UI pour Accidental Queens

Laora Heintz, Junior Gameplay / Online Programmer pour Ubisoft Annecy

18h - Table ronde "Violences sexistes et sexuelles" avec :

Sasha Monneron, chargée de préventions Filactions

Louise Delavier, Program manager pour l'association En Avant Toute(s)

Modiie, streameuse sur les sciences sociales et le jeu vidéo

JoulMusique, streameuse, psychosociologue et community manager dans le JV

19h - Session gaming sur le jeu "Utter Us" avec :

Astrid Chevance, Doctorante en Epidémiologie

Patrick Aristizabal, chirurgien gynécologue

Camille Garoche, autrice illustratrice

Gabriel Nivaud, développeur

20h - Table ronde "Être streameuse sur Twitch" avec :