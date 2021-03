La science entre en jeu : Scientific Game Jam et colloque "Science et Jeux" Evénement en ligne du 9 au 13 avril 2021

Venez jouer avec la science !

Le festival "La science entre en jeu" est un évènement en ligne qui se déroulera du 9 au 13 avril 2021. Il est composé de deux parties :

La Scientific Game Jam, du vendredi 9 avril au dimanche 11 avril

Le colloque "Science et Jeux", les lundi 12 et mardi 13 avril

Les inscriptions sont ouvertes.

La Scientific Game Jam

Par équipes de jeunes chercheurs(ses), game designers, programmeurs(ses), graphistes et sound designers, venez créer un jeu vidéo scientifique en 48h !

La game jam est en ligne, sur Discord, et se déroulera du vendredi 9 avril à 17h au dimanche 11 avril à 17h (voir ci-dessous).

Chaque équipe aura ensuite un stand dédié pour le colloque Science et Jeux Vidéo du lundi et mardi.

En pratique

Aucune préparation n'est nécessaire avant l'évènement. Les équipes seront formées sur place - si vous avez une équipe déjà formée, contactez-nous.

Pour pouvoir s'inscrire en tant que scientifique, il faut être doctorant ou post-doctorant, mais aucune connaissance en développement de jeux n'est requise. Scientifiques de l'Université de Lyon : la participation vaudra 20 heures de formation doctorale transversale et vos frais d'inscription sont pris en charge - contactez-nous pour avoir la procédure d'inscription spécifique.

La game jam se passera sur un serveur Discord dédié. Le lien sera envoyé aux participants quelques jours avant l'évènement.

Programme détaillé

Vendredi 9 Avril

17h : Début de la Game Jam, avec accueil des participants, présentation des projets de recherche des jeunes scientifiques, et formation des équipes.

Samedi 10 avril

10h : Mentorat science et game design

14h : Mentorat programmation, graphisme, audio

Dimanche 11 avril

10h : Mentorat Pitch et Quality Assurance

14h : Interviews des membres du jury

16h59 : Horaire limite pour la remise des projets

17h : Présentation des projets par les jeunes scientifiques

Les résultats et les gagnants des meilleurs prix seront annoncés à la fin du colloque, le mardi 13 avril, à 19h

Le colloque "La science entre en jeu"

Le colloque "Science et Jeux Vidéo" va avoir lieu les lundi 12 et mardi 13 avril, sur un espace de conférence en ligne.

Il s'intéresse à l'utilisation des jeux vidéo dans un cadre scientifique, à travers 4 sessions : (1) évènements en ligne avec les outils du jeu vidéo ; (2) pédagogie par le jeu vidéo ; (3) recherche scientifique grâce au jeu vidéo ; et enfin (4) médiation culturelle et scientifique par le jeu vidéo.

Chaque session inclut des présentations invitées, des contributions externes, et une table ronde (voir programme ci-dessous).

Aussi, tout au long du colloque, venez dans l'espace en ligne pour suivre les présentations et interagir avec les speakers, aller voir des stands, rencontrer les créateurs des jeux de la scientific game jam, comme dans une conférence en présentiel.

En pratique

Ce colloque sera sur un espace de conférence en ligne nommé gather.town. On y incarne un personnage qui peut se déplacer, aller écouter les séminaire, aller voir des stands ou des posters, discuter avec des personnes à proximité. Cela permet de favoriser les interactions et les discussions entre participants, par rapport à des conférences "classiques". Les avantages et inconvénients de cet outil seront discutés lors du colloque.

Aucun téléchargement nécessaire. Fonctionne sur Firefox, Chrome, Edge, Safari, Opera, Brave, et Windows/Mac/Linux. Téléphone portable possible mais déconseillé. Microphone et caméra recommandés.

A défaut, vous pourrez également suivre les présentations en direct sur la chaine Youtube de Lyon Game Dev sans utiliser l'espace gather.town.

Plus d'informations, soumettre une contribution, programmes détaillés, inscription, ...