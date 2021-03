Journée Relance Export Industries Culturelles et Créatives le 11 mars 2021 Rendez-vous individuels avec les experts du réseau international du 11 au 16 mars 2021

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Institut français et Business France, en lien avec le ministère de la Culture, organisent le 11 mars prochain une séquence dédiée à l'export des ICC françaises, en partenariat avec les institutions, les organismes professionnels et les acteurs de la filière.

Placée sous le thème du développement international et de la relance à l'export de la filière, la Journée Export Industries Culturelles et Créatives, a l'ambition de permettre aux entreprises des secteurs culturels et créatifs français de mieux comprendre le contenu des mesures de soutien prévues par l'Etat et ses opérateurs, de saisir les opportunités pour l'offre française à l'export, de bénéficier de retours d'expériences de sociétés ayant franchi le pas à l'international et de rencontrer les experts marchés du réseau diplomatique et culturel à l'étranger, tels que les services de coopération et d'action culturelle, les agents de l'Institut français et de Business France.

Un rendez-vous virtuel qui donnera aux acteurs de la filière les clés pour partir ou repartir à la conquête des marchés étrangers, notamment grâce aux solutions opérationnelles mises à disposition des exportateurs dans le cadre du Plan de Relance Export et à la mobilisation du réseau culturel à l'étranger.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site de l'événement et rejoignez les acteurs, les organismes professionnels et les experts du réseau international pour préparer votre relance à l'export !

Programme de la journée

Ouverture (9h-10h)

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture

Plénière de présentation des dispositifs et des mesures de soutien à la relance de la filière à l'export

Christophe Lecourtier, directeur général de Business France

Matthieu Peyraud, directeur de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Ministère de la Culture - intervenant à confirmer

Erol Ok, directeur général, président par intérim de l'Institut français

Table-ronde plénière : "Développement à l'international des ICC : quelles perspectives et nouvelles opportunités ?" (10h-11h)

Thibaut Fabre, directeur de la zone Chine du Bureau Business France de l'ambassade de France en Chine

Madeleine Houbart, secrétaire générale de l'AFEX (Architectes français à l'EXport)

Judith Rosenzweig, Directrice Droits étrangers, Editions Gallimard

Valentin Schmite, co-fondateur et directeur général d'Ask Mona

Modérateur : Romain Berrod, directeur adjoint des contenus, News Tank Culture

Quatre ateliers focus sur les opportunités et les priorités pour quatre secteurs des Industries Culturelles et Créatives

Atelier Jeu vidéo / E-Sport (11h15-12h30) sur les mesures en soutien de la filière et sur les enjeux à l'export

Cyrille Imbert, Fondateur de Dotemu

Nicolas Gusse, Président de Numeric Wave / NTWU

Olivier Delpoux, Attaché audiovisuel de l'ambassade de France au Japon

Alexis Tatto, Chef de pôle Tech & Services - Bureau Business France Japon

Modérateurs : Anne-Sophie Braud, Responsable du pôle Appui aux cultures numériques de l'Institut français, Francesco Plazzotta, Chef de service Distribution & services innovants - Business France

Des rendez-vous individuels en ligne avec nos experts pays

Rendez-vous individuels en ligne pour les entreprises de la filière ICC avec les experts du réseau international (du 11 au 16 mars).

La plateforme de l'événement permet d'organiser un agenda de rendez-vous individuels entres experts pays et entrepreneurs des secteurs culturels et créatifs : les rendez-vous de 30 minutes se dérouleront du jeudi 11 au mardi 16 mars 2021.

