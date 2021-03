Quatre universités européennes s'associent pour lancer le premier MOOC international et trilingue (français - anglais - espagnol) sur l'esport

Sur 5 semaines, le MOOC "comprendre l'esport" propose une formation complète pour découvrir et comprendre l'esport, cette pratique compétitive des jeux vidéo qui réunit en France 7,8 millions de pratiquants et consommateurs (chiffre France Esports, 2020) en particulier, la tranche d'âge des 15-25 ans.

L'objectif du MOOC est triple : présenter de façon claire et exhaustive ce que recouvre l'esport, promouvoir des pratiques éthiques, inclusives et respectueuses de la santé des joueuses et des joueurs, partager les dernières recherches universitaires sur la question.

La définition de l'esport, son histoire, le lien avec le sport, ses enjeux en matières de santé publique ou d'inclusion sociale, ses lieux de compétitions ou encore la structuration de son écosystème seront présentés grâce à l'expertise et aux témoignages d'actrices et acteurs du secteur, parmi lesquel.le.s :

Nicolas Besombes (maître de conférences en Sociologie du sport à l'Université de Paris et Vice président de France esport),

Servane Fischer (Esport Legal Counsel chez Ubisoft, Ex-joueuse professionnel Counter Strike et Responsable Women in Games Esports),

Amelitha (Joueuse de Versus-Fighting chez Helios Gaming),

Bertrand Perrin (Directeur de Level256),

Jérôme Legrix-Pagès (enseignant en Histoire des idées spécialisé sur la relation jeu-apprentissage et vice-président en charge de l'accompagnement pédagogique à l'université de Caen Normandie)

Janus Pitkänen (Responsable du programme Esports Business à l'Université de Kajaani, Finlande et ex-joueur professionnel de Counter-Strike).

Le MOOC "Comprendre l'esport et ses enjeux" s'adresse à toute personne désireuse de découvrir la pratique esportive et de confronter ses représentations sur le sujet.

Ce cours gratuit est accessible du 29 mars au 3 mai 2021 sur la plateforme www.fun-mooc.fr. Les inscriptions débutent le 4 mars 2021 en ligne.

Ce MOOC a été produit dans le cadre du projet ECSI - Esports centers and social inclusion, partenariat stratégique européen de coopération et de recherche financé par les fonds Erasmus+ de l'Union Européenne. Il vise à saisir toutes les singularités de l'écosystème esportif dans les sociétés européennes et à promouvoir une pratique inclusive et éthique de la pratique. Il regroupe un soixantaine de personnes à travers toute l'Europe.

ECSI repose sur l'expertise de quatre universités européennes et leurs réseaux respectifs :