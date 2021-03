Mois de la création du jeu vidéo au Centre Pompidou : "Chill & Game Jam"

Du 8 mars au 17 avril 2021, le Studio 13/16 - l'espace dédié aux jeunes au Centre Pompidou - lance le mois de la game creation : un mois pour s'immerger dans l'univers de la création du jeu vidéo lors de l'évènement "Chili & Game Jam", un événement 100% en ligne et réservé aux moins de 25 ans.

Présentation

Dans le cadre de sa programmation intitulée "Prisme" (25 janvier - 9 mai 2021), le Studio 13/16 interconnecte les disciplines artistiques et l'histoire de l'art et propose d'engager, avec la jeunesse, les artistes actuels et les oeuvres des collections, une réflexion sur la relation que nous entretenons avec le monde virtuel et numérique : la réalité augmentée, les jeux vidéo, le stalking, l'advergame, l'identification ou encore la création d'avatar.

Expert(e) dans la création du jeu vidéo, gameur ou gameuse invétéré(e), étudiant(e) engame design ou tout simplement amateur ou amatrice de jeux vidéo : la Chili & Game Jam est là pour vous réunir autour de la création. Entièrement en ligne, cet événement est un espace de rencontres, de partage d'expériences et de compétences pour un moment de découverte et d'amusement.

Cette qame jam se veut engagée. Sa thématique : "Le pouvoir à la jeunesse", afin de réfléchir collectivement aux possibles mondes de demain. Anti-crunch et anti-compétition, l'événement se déroule sur un temps long et en trois étapes :

Pitch My Game, du 8 au 26 mars 2021 : six classes, accompagnées de mentor(e)s, imaginent chacune un jeu vidéo ! inscriptions closes) ;

Game Jam, du 3 au 11 avril 2021 : les équipes inscrites développent les jeux proposés par les élèves ;

Live, le 17 avril 2021 : un jury de professionnel(le)s du jeu vidéo (développeur(euse)s, game designers, graphistes etc.) analyse et commente l'ensemble des jeux préalablement testés.

La Chili & Game Jam donne la parole à la jeune génération et inverse la tendance : ce sont les jeux imaginés par les élèves participant à Pitch My Game qui donnent le point de départ de cette game jam, durant laquelle les équipes de jameurs et jameuses développent les créations des plus jeunes. Les jeux ainsi crées seront testés, joués et analysés par un jury d'expert(e)s puis présentés et commentés lors d'un live sur la plateforme Twitch.

Comment participer ?

Pour participer à la qame jam, il suffit de prendre connaissance de nos charte et politique de confidentialité et de remplir le formulaire d'inscription. Une seule contrainte : avoir moins de 25 ans ! L'événement est ouvert à toutes et tous, quels que soient votre spécialité, votre domaine de prédilection ou votre niveau d'expertise. Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou en équipe jusqu'au 29 mars 2021.

Informations pratiques

Pour plus d'informations : Le Studio 13/16 vous répond directement par mail à l'adresse suivante : studio1316centrepompidou.fr ; et sur le canal dédié sur le Discord de l'événement le mercredi 24 mars à 17h.

Réseaux sociaux : Discord

Hashtag officiel : #ChillAndGameJam

Calendrier :